"Sehr happy": Bayern-Boss feiert Boey ab

Franziska Wendler 18.09.2025 • 11:36 Uhr In der Königsklasse zeigt der als Fehleinkauf abgestempelte Sacha Boey für Bayern eine gute Leistung - und erntet dementsprechend Lob.

Im Januar 2024 leistete sich der FC Bayern Abwehrspieler Sacha Boey für eine stolze Ablöse von 30 Millionen Euro. Seitdem hat der 25-Jährige in München keinen leichten Stand, vor allem bei Fans und Experten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Cheftrainer Vincent Kompany setzte unlängst aber dennoch verstärkt auf den Rechtsverteidiger. Im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison, beim 3:1-Sieg gegen den FC Chelsea, kam Boey ebenfalls zum Einsatz.

In der 51. Minute wurde er für Josip Stanisic eingewechselt und machte seine Sache in der Folge gut. Grund genug für Sportdirektor Christoph Freund, um seinen bereits als Fehleinkauf abgestempelten Transfer von einst zu loben.

„Er hat jeden Zweikampf gewonnen“

Als „richtig gut“ bewertete der Österreicher die Leistung des Rechtsverteidigers, der „aus der Kalten reingekommen“ war. „Stani (Josip Stanisic, Anm. d. Red.) hat sich verletzt. Es war grad so eine Phase, in der Chelsea dran war. Er hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Er hat Pedro Neto rausgespielt, den haben sie dann auch ausgewechselt“, so der 48-Jährige im Anschluss an die Partie.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, auch vorne, wie er es einleitet, wo Michael (Olise, Anm. d. Red) die Riesen-Chance hat, wo Harry (Kane) zurückspielt. Ich finde, er hat ein Top-Spiel gemacht. Es freut mich extrem für ihn.“