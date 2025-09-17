Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Trainer-Aus nach CL-Blamage - kommt jetzt Mourinho?

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Plötzliches Trainer-Aus nach Blamage

Benfica Lissabon trennt sich nach der überraschenden Pleite gegen Qarabag Agdam von Trainer Bruno Lage. Als Nachfolger soll Star-Trainer José Mourinho nach Lissabon kommen.
Nach dem Ausscheiden aus der UEFA Champions-League-Qualifikation gegen Benfica erklärt Fenerbahce-Trainer Jose Mourinho, woran es gelegen haben könnte.
SPORT1
Benfica Lissabon trennt sich nach der überraschenden Pleite gegen Qarabag Agdam von Trainer Bruno Lage. Als Nachfolger soll Star-Trainer José Mourinho nach Lissabon kommen.

Überraschende Meldung aus Portugal: Benfica Lissabon hat sich nach einer überraschenden 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Qarabag Agdam von Trainer Bruno Lage getrennt. Diese Entscheidung verkündete Klub-Präsident Rui Costa in der Nacht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 53-Jährige erklärte, dass sich der Top-Klub mit Lage auf eine sofortige Auflösung des Vertrages geeinigt habe. Es sei Zeit für eine Veränderung auf der Position, Lage hatte 2024 den Job von Roger Schmidt übernommen.

Jose Mourinho als Nachfolger?

Als Nachfolger wird in den portugiesischen Medien vor allem José Mourinho heiß gehandelt. Der Starcoach war erst vor geraumer Zeit bei Fenerbahce Istanbul gefeuert worden und soll mit einer Rückkehr nach Portugal liebäugeln.

Laut der portugiesischen Zeitung A Bola sollen die Verhandlungen mit Mourinho bereits am Mittwoch abgeschlossen werden. Bereits im Jahr 2000 trainierte der 62-Jährige die Adler aus Lissabon.

{ "placeholderType": "MREC" }

Benfica Lissabon hatte am Dienstagabend eine 2:0-Führung im eigenen Stadion gegen Underdog Qarabag Agdam aus Aserbaidschan verspielt und die Partie noch mit 2:3 verloren.

In der portugiesischen Liga liegt Benfica nach vier absolvierten Spieltagen auf Platz vier der Tabelle. Drei Siege und ein Remis verbuchte der Klub.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite