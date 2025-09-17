Vor Galatasaray-Spiel: Frankfurt verabschiedet Trapp

SID 17.09.2025 • 11:38 Uhr Kevin Trapp, ehemaliger Kapitän der SGE, hatte den Verein zu Saisonbeginn verlassen und soll nun geehrt werden.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt beginnt seine Champions-League-Reise mit einem emotionalen Abschied.

Vor dem ersten Heimspiel am Donnerstag gegen Galatasaray Istanbul (21.00 Uhr/DAZN) ehrt der Klub seinen langjährigen Kapitän Kevin Trapp. Der ehemalige Nationaltorhüter war zur neuen Saison zum französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC gewechselt. Den Plan teilten die Frankfurter in den Sozialen Netzwerken mit.