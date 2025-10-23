Champions League: Bayern-Boss gibt Musiala-Update

Johannes Vehren 23.10.2025 • 10:19 Uhr Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern seit Juli wegen einer schweren Beinverletzung. Sportdirektor Christoph Freund gibt ein neues Update.

Wann kehrt Jamal Musiala zurück? Aktuell laboriert der Star des FC Bayern noch an einer Sprunggelenksluxation sowie einem Wadenbeinbruch und macht Fortschritte, doch ein zeitnahes Comeback ist wohl nicht in Sicht.

Nach dem souveränen 4:0-Sieg in der Champions League gegen Club Brügge gab Sportdirektor Christoph Freund ein Gesundheitsupdate.

Musiala kann Fuß wieder „voll belasten“

„Es wird schon noch ein bisschen dauern“, erklärte der 48-Jährige, fügte aber hinzu: „Es geht voran, schaut positiv aus.“ Freund verriet, dass Musiala seinen Fuß „wieder voll belasten“ könne.