Champions League

Bayern-Boss gibt Musiala-Update

Bayern-Boss gibt Musiala-Update

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern seit Juli wegen einer schweren Beinverletzung. Sportdirektor Christoph Freund gibt ein neues Update.
Nach dem Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen Club Brügge gibt Sportdirektor Christoph Freund ein Update zum verletzten Jamal Musiala - und blickt auf ein besonderes Spiel in der kommenden Woche.
Johannes Vehren
Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern seit Juli wegen einer schweren Beinverletzung. Sportdirektor Christoph Freund gibt ein neues Update.

Wann kehrt Jamal Musiala zurück? Aktuell laboriert der Star des FC Bayern noch an einer Sprunggelenksluxation sowie einem Wadenbeinbruch und macht Fortschritte, doch ein zeitnahes Comeback ist wohl nicht in Sicht.

Nach dem souveränen 4:0-Sieg in der Champions League gegen Club Brügge gab Sportdirektor Christoph Freund ein Gesundheitsupdate.

Musiala kann Fuß wieder „voll belasten“

„Es wird schon noch ein bisschen dauern“, erklärte der 48-Jährige, fügte aber hinzu: „Es geht voran, schaut positiv aus.“ Freund verriet, dass Musiala seinen Fuß „wieder voll belasten“ könne.

Zuletzt sprach auch der 22-Jährige über seinen derzeit stattfindenden Reha-Prozess und betonte im Gespräch mit den Vereinsmedien, dass er auf sein Comeback brenne: „Man sieht, wie gut wir gerade spielen, wie viel Spaß sie alle haben. Ich möchte Teil davon sein und wieder auf dem Platz stehen.“

