Champions League: Bitterer Ausfall für Galatasaray

Galatasaray muss in der Champions League im Spiel gegen Bodö/Glimt ohne einen Ex-Nationalspieler auskommen.
Nach der bitteren 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt spricht Galatasaray-Neuzugang Ilkay Gündogan über die Leistung des türkischen Rekordmeisters. Der ehemalige Nationalspieler ist sichtlich unzufrieden.
Maximilian Lotz
Galatasaray Istanbul muss bei der Champions-League-Partie gegen Bodö/Glimt (JETZT im LIVETICKER) auf Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan verzichten.

Der Ex-Nationalspieler fällt aufgrund einer Oberschenkelzerrung kurzfristig aus. Wie Trainer Okan Buruk vor dem Anpfiff mitteilte, verletzte sich Gündogan im Abschlusstraining am Dienstag.

„Das hat uns sehr geärgert”, sagte Buruk. „Er hat sich bei der Ausführung einer Standardsituation eine Zerrung im hinteren Oberschenkel zugezogen. Er wird heute nicht dabei sein können. Sein Zustand wird sich in den nächsten Tagen klären.“

Sané bei Galatasaray in der Startelf

In der Offensive ruhen die Hoffnungen unter anderem auf Leroy Sané. Der Ex-Bayern-Star, der am Wochenende mit seinem ersten Doppelpack für Galatasaray glänzte, steht in der Startelf.

Der türkische Topklub will nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen den FC Liverpool nun gegen den norwegischen Meister nachlegen.

Zum Auftakt der Königsklasse war Galatasaray mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt untergegangen.

