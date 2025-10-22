Champions League: Bitterer Ausfall für Galatasaray

Galatasaray Istanbul muss bei der Champions-League-Partie gegen Bodö/Glimt (JETZT im LIVETICKER) auf Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan verzichten.
Bitterer Ausfall für Galatasaray
Der Ex-Nationalspieler fällt aufgrund einer Oberschenkelzerrung kurzfristig aus. Wie Trainer Okan Buruk vor dem Anpfiff mitteilte, verletzte sich Gündogan im Abschlusstraining am Dienstag.
„Das hat uns sehr geärgert”, sagte Buruk. „Er hat sich bei der Ausführung einer Standardsituation eine Zerrung im hinteren Oberschenkel zugezogen. Er wird heute nicht dabei sein können. Sein Zustand wird sich in den nächsten Tagen klären.“
Sané bei Galatasaray in der Startelf
In der Offensive ruhen die Hoffnungen unter anderem auf Leroy Sané. Der Ex-Bayern-Star, der am Wochenende mit seinem ersten Doppelpack für Galatasaray glänzte, steht in der Startelf.
Der türkische Topklub will nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen den FC Liverpool nun gegen den norwegischen Meister nachlegen.
Zum Auftakt der Königsklasse war Galatasaray mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt untergegangen.