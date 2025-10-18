Sané trifft doppelt für Galatasaray

Leroy Sané hat mit seinem ersten Doppelpack für Galatasaray Istanbul seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt. Der 29-Jährige traf beim 2:1 (1:0)-Auswärtssieg gegen den Nachbarn Istanbul Basaksehir zunächst kurz vor der Pause zur Führung (45.+3), ehe er in der 61. Minute auch den Schlusspunkt setzte. Für Sané, der zuletzt wegen einer Rangelei auf dem Münchner Oktoberfest für Schlagzeilen gesorgt hatte und um eine Rückkehr in die Nationalmannschaft kämpft, waren es die Saisontore Nummer zwei und drei in der Süper Lig.