Champions League: "Ein Spiel zum Vergessen für Youssoufa Moukoko"

Felix Kunkel 01.10.2025 • 21:41 Uhr Youssoufa Moukoko verliert mit dem FC Kopenhagen in Aserbaidschan. Der Ex-BVB-Stürmer wird bereits zur Pause ausgewechselt.

Perfekter Start für Qarabag Agdam: Der Underdog hat in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren und zugleich dem FC Kopenhagen um Youssoufa Moukoko einen bitteren Dämpfer verpasst.

Vor heimischen Publikum besiegte der Klub aus Aserbaidschan den dänischen Vertreter am Mittwochabend mit 2:0 (1:0). Während Kapitän Abdellah Zoubir (28.) Qarabag bereits im ersten Abschnitt jubeln ließ, blieb Moukoko nahezu unsichtbar.

Nach gerade einmal zehn Ballkontakten wurde der Ex-Dortmunder schon zur Pause ausgewechselt. Für den glücklosen Moukoko kam Viktor Claesson in die Partie.

„Ein Spiel zum Vergessen für Youssoufa Moukoko“, schrieb das dänische Medium tipsbladet und bewertete Moukokos Leistung mit nur einem von sechs möglichen Punkten.

In der Schlussphase der Partie legte Emmanuel Addai (83.) den zweiten Treffer für die Gastgeber nach, die am Ende verdient die drei Punkte bejubeln konnten. Zum Auftakt hatte Qarabag Benfica Lissabon mit 3:2 besiegt.

Erstes CL-Tor für Woltemade

Indes traf Nick Woltemade mit einem Hackentrick erstmals in der Champions League und leitete so den ersten Sieg von Newcastle United in der Königsklasse in dieser Saison ein. Die Magpies gewannen hochverdient mit 4:0 (2:0) bei Union St. Gilloise und haben in der Ligaphase nach zwei Spieltagen nun drei Punkte auf dem Konto.

Und Woltemade kommt nach seinem Millionen-Wechsel vom VfB Stuttgart offenbar immer besser in Form, der 23-Jährige stand in Brüssel in der 17. Minute goldrichtig - dabei lenkte der Angreifer einen Schuss von Sandro Tonali gedankenschnell per Hacke ins Tor. Zunächst war der Treffer dem Italiener gutgeschrieben worden, doch letztlich tauchte der Name Woltemade erstmals als Torschütze in der Champions League auf.

Damit durfte der Nationalspieler zum zweiten Mal in Serie für Newcastle jubeln, zuletzt hatte Woltemade schon beim 1:2 gegen den FC Arsenal in der Premier League getroffen. Insgesamt war es Woltemades dritter Pflichtspieltreffer für seinen neuen Klub, in der 73. Minute wurde er ausgewechselt. Innenverteidiger Malick Thiaw blieb unauffällig.

Neben Woltemade trafen Anthony Gordon per Elfmeter-Doppelpack (43. und 64.) und Harvey Barnes (81.) für Newcastle, das am ersten Spieltag 1:2 gegen den FC Barcelona verloren hatte. Pechvogel des Abends war Union-Verteidiger Fedde Leysen, der beide Strafstöße gegen sein Team verursachte.

