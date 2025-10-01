Champions League: Gündogan will Sané "nicht in Schutz nehmen"

Niklas Senger 01.10.2025 • 18:29 Uhr Ilkay Gündogan nimmt seinen Mitspieler Leroy Sané nach einem durchwachsenen Saisonstart bei Galatasaray Istanbul in die Pflicht. Dennoch rechnet er mit einer Leistungssteigerung.

Leroy Sané wartet nach seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul weiterhin auf den absoluten Durchbruch. Beim überraschenden 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool am Dienstag in der Champions League stand der ehemalige Bayern-Star erstmals nicht in der Startformation und wurde auch nicht eingewechselt.

Nun ordnete Teamkollege Ilkay Gündogan die Situation von Sané ein. „Leroy weiß selbst, dass er noch viel Potenzial nach oben hat. Dafür arbeitet er. Er möchte auch in einen gewissen Rhythmus kommen“, erklärte der ehemalige DFB-Kapitän im Gespräch mit Sky. Trotz der kurzfristigen Rotation auf die Bank ist sich Gündogan sicher, dass Sané „noch sehr, sehr wichtig“ für Galatasaray wird.

Nach der deutlichen 1:5-Niederlage zum CL-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt zeigte sich Galatasaray gegen die Reds deutlich verbessert. Eine Entwicklung, die laut Gündogan auch Sané helfen könne.

Davon kann Sané profitieren

„Er kann von einer besseren Teamleistung auch individuell viel mehr profitieren. Und wenn man sich unsere Teamleistungen in der Liga anschaut, auch wenn wir unsere Punkte geholt haben, war das schon stark ausbaufähig. Dann sehen einzelne Spieler auch nicht so gut aus“, erklärte der 34-Jährige.

Der ehemalige City-Profi wolle „Leroy nicht in Schutz nehmen, weil er selbst auch weiß, was er besser zu machen hat. Wir reden viel, er weiß das, er versteht es und er arbeitet daran. Das sieht man.“

Weiter fand Gündogan lobende Worte für Sané: „Am Ende ist er auch ein Spieler, der sich für die Mannschaft opfert. Es kommt oftmals zu kurz, wie er auch nach hinten arbeitet und Sprints macht. Das ist für solch einen Spieler von so einem Status auch nicht so selbstverständlich. Für mich ist es wichtiger zu sehen, dass er diese aufopferungsvolle Bereitschaft hat, als dass er Tore schießt oder Assists gibt.“

Gala? „Da gibt es natürlich noch Potenzial“

Sowohl Sané (FC Bayern) als auch Gündogan (Manchester City) schlossen sich in diesem Sommer ablösefrei dem türkischen Traditionsklub an. In acht Pflichtspielen erzielte Sané wettbewerbsübergreifend ein Tor und bereite drei Treffer vor. Gündogan kommt bis dato auf fünf Einsätze.

Die neu zusammengestellte Mannschaft soll in den kommenden Wochen kontinuierliche Fortschritte machen. „Ich habe schon das Gefühl, dass ich immer mehr in den Rhythmus komme. Auch die Verbindung mit den Mitspielern muss passen“, meinte Gündogan. „Da gibt es natürlich noch Potenzial.“

