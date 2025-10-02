Newsticker
Champions League: Haaland stinksauer - "Nicht gut genug"

Haaland stinksauer: „Nicht gut genug“

Manchester City verspielt in Monaco zwei Führungen und muss sich mit einem Punkt begnügen. Superstar Erling Haaland zieht ein bitteres Fazit.
SPORT1
Manchester City verspielt in Monaco zwei Führungen und muss sich mit einem Punkt begnügen. Superstar Erling Haaland zieht ein bitteres Fazit.

Zweimal brachte Superstar Erling Haaland sein Team in Führung, am Ende musste sich Manchester City dennoch nur mit einem Punkt im Champions-League-Auswärtsspiel bei der AS Monaco begnügen.

Nach dem 2:2 am Mittwochabend wurde Haaland deutlich - und zog ein bitteres Fazit. „Natürlich fühlt es sich nicht gut an, wir haben nicht gewonnen. Wir haben in der zweiten Halbzeit unnötige Dinge getan und ich glaube nicht, dass wir gut genug gespielt haben, wir haben den Sieg nicht verdient“, stellte der Norweger bei TNT Sports klar.

Haaland: „Ich bin f****** sauer“

Auf die Frage, was dem Team derzeit fehle, fand Haaland eine schnelle Antwort: „Energie, wir brauchen mehr Energie. Wir müssen mehr Druck machen, so wie wir es in der ersten Halbzeit getan haben. Wir haben viel mehr dominiert, und jetzt in der zweiten Halbzeit haben sie mehr Vorteile genutzt, und ich finde, das ist nicht gut genug.“

Der Norweger hatte die Skyblues gleich zweimal in der ersten Halbzeit (15., 44.) sehenswert in Führung gebracht. Ein verwandelter Strafstoß von Ex-Bayern-Star Eric Dier in der 90. Minute brachte ManCity um den Sieg.

„Ich bin f***ing sauer, ich finde, das sollte jeder sein“, wütete Haaland bei BBC. Dass er im Fürstentum sein 52. Champions-League-Tor im 50. Spiel erzielt hatte, war dem Stürmer herzlich egal. „Das reicht nicht aus. Im Moment denke ich nicht groß über persönliche Rekorde nach. Ich bin einfach, wie gesagt, verdammt sauer.“

