Champions League: Offensivshow des FC Bayern! Ein Tor fehlt zur Spitze

Maximilian Lotz 22.10.2025 • 22:49 Uhr Der FC Bayern eilt auch in der Champions League weiter von Sieg zu Sieg. Startelfdebütant Lennart Karl eröffnet die Torshow gegen Brügge.

Zwölftes Pflichtspiel, zwölfter Sieg: Der FC Bayern bleibt in dieser Saison weiterhin ungefährdet in der Erfolgsspur. Auch gegen den belgischen Pokalsieger Club Brügge ließ der Rekordmeister nichts anbrennen und siegte 4:0 (3:0).

Zum Sprung zurück an die Tabellenspitze der Champions League reichte es nach dem 7:2-Torspektakel von Titelverteidiger Paris Saint-Germain allerdings nicht ganz für die Bayern, am Ende fehlte ein Tor für Platz eins.

Dennoch liegt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit der Maximalausbeute von neun Punkten aus den ersten drei Spielen weiter klar auf Achtelfinal-Kurs. Am 4. November kommt es dann zum Kracher gegen PSG in Paris.

Bayern-Youngster Karl trifft historisch

Youngster Lennart Karl krönte sein Startelf-Debüt in der Königsklasse mit seinem ersten Treffer (5.) - der 17-Jährige schrieb als jüngster deutscher Torschütze in der Champions League Geschichte und löste bei den Bayern Jamal Musiala als jüngsten Torschützen in diesem Wettbewerb ab.

„Wenn man es auf Deutsch sagt: Er hat einfach die Eier dazu. Er ist ein super Typ. Heute hat er seine Chance genutzt. Das freut mich sehr für ihn“, sagte Aleksandar Pavlovic bei DAZN.

„Es macht sehr, sehr viel Spaß mit den Jungs, es klappt einfach alles und ich kann hier sehr viel lernen“, sagte Karl: „Ich muss daran jetzt anknüpfen und darf nicht aufhören, nur weil ich ein Tor gemacht habe.“

Kane und Díaz sorgen für klare Verhältnisse

Toptorjäger Harry Kane (14.) baute die Führung mit seinem 20. Pflichtspieltreffer (!) der laufenden Saison aus. Luis Díaz (34.) sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Im zweiten Durchgang nahmen die dominanten Bayern etwas den Fuß vom Gas, hatten aber dennoch weitere Möglichkeiten, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. In der Schlussphase traf dann noch der eingewechselte Nicolas Jackson (79.).

Für Bayern-Trainer Kompany war es ein „besonderes“ Spiel, wie der Belgier sagte: Er wurde bei Brügges Rivalen RSC Anderlecht groß und startete dort auch seine Trainerkarriere.

Nach Erfolgen über Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1) und bei Außenseiter FC Paphos (5:1) war es der dritte Saisonsieg seiner Elf in der Königsklasse. Dort warten im November allerdings echte Schwergewichte: Zuerst Titelverteidiger Paris Saint-Germain (4.11.), dann Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal (26.11.), jeweils auswärts.

Bayern-Fans positionieren sich gegen Boateng

Der Mittwochabend begann mit Misstönen. Die Gästefans pfiffen Kompany aus, die Bayern-Anhänger in der Südkurve machten ihrem Unmut über die Causa Jerome Boateng abermals mit einem Banner Luft: „Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen“, hieß es da.

Doch Karls Zaubersolo samt linkem Hammer in den rechten Winkel lenkte den Fokus schnell aufs Sportliche. Das Traumtor à la Arjen Robben riss auch den einstigen Superstar auf der Ehrentribüne aus dem Sitz.

Der Teenager war ein ständiger Unruheherd. Ob auf dem rechten Flügel im Zusammenspiel mit Michael Olise oder als Zehner - immer wieder ließ er seine herausragenden technischen Fähigkeiten aufblitzen. Er wurde unter Standing Ovations ausgewechselt (69.).

Nach Karls Führung blieben die Bayern gierig. Zuerst schoss Aleksandar Pavlovic an den Pfosten (10.), dann staubte Kane auf Zuspiel von Konrad Laimer zum 2:0 ab. Der englische Torjäger traf erstmals in seiner Karriere im achten Spiel in Serie.

Karl lässt weitere Chance aus

Karl, der für Jackson in die Startelf rotiert war, vergab das mögliche dritte Tor (31.). Dieses legte Linksverteidiger Laimer Díaz auf, der über den „Umweg“ Latten-Unterkante traf. Unmittelbar vor der Pause knallte Kane den Ball nach einer vertanen Díaz-Chance an den Pfosten.

Die Gäste waren mit dem redlich rackernden U21-Vizeeuropameister Nicolò Tresoldi im Sturm durchaus um Entlastung bemüht, der Druck der Bayern allerdings über weite Strecken zu groß. In der zweiten Halbzeit ließ es der Rekordmeister phasenweise etwas langsamer angehen.

Kane verwehrte dem freistehenden Karl ein zweites Tor, als er lieber selbst abschloss und vergab (58.). Brügges Jorne Spileers rettete nach einem Díaz-Schuss auf der Linie (76.), ehe Jackson aus kurzer Distanz erhöhte.

