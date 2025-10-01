Champions League: Rap-Stars mischen Bayern-Bankett auf

Stefan Kumberger , Johannes Vehren 01.10.2025 • 11:10 Uhr Der FC Bayern gewinnt souverän sein Auswärtsspiel auf Zypern gegen den Pafos FC. Die Rap-Stars Capital Bra und Katja Krasavice verfolgen die Partie und sind anschließend zum Bayern-Bankett eingeladen.

Seltene Einblicke vom FC Bayern! Auf Instagram haben die beiden Rap-Stars Capital Bra und Katja Krasavice Aufnahmen vom Bankett nach dem souveränen 5:1-Auswärtssieg gegen den Pafos FC geteilt.

Beide Musiker haben mit 3,8 (Capital Bra) und 4,1 Millionen (Katja Krasavice) Followern eine große Reichweite und posteten vereinzelt Aufnahmen aus dem Saal, damit ihre Fans einen Eindruck davon bekommen, was sie an dem Abend erleben durften.

FC Bayern: Rap-Stars halten sich im Hintergrund auf

Krasavice (bürgerlicher Nachname Vogelova), die durch erotische Inhalte sowie ihre Musik bekannt geworden ist, verriet, dass der Verein die beiden auf das Bankett eingeladen habe.

Vor Ort machten die Musiker nicht nur Fotos mit Bayern-Stars wie Harry Kane, sondern erfüllten auch selbst Bildwünsche. Ansonsten hielten sie sich eher im Hintergrund auf.

Capital Bra großer Karl-Fan

Capital Bra dokumentierte in seiner Instagram-Story den kompletten Tag und richtete schon vor dem Spiel Worte an Bayern-Youngster Lennart Karl, von dem er offenbar großer Fan ist.

„Lennart, Bratan, ich komme, ich küsse dein Herz. Ich bin heute beim Spiel Bayern gegen Pafos in Limassol. Wir sind auf dem Weg dorthin. Karl, mein Bruder, ich hoffe, du schießt heute zwei Tore… mindestens drei, Braaa“, sagte der 31-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt.

Stars liefern Einblicke aus dem Stadion

Daraufhin gingen die beiden Rap-Stars mit Freunden, darunter Rapper Bozza, essen, ehe sie ins Stadion fuhren. Dort zeigte sich Capital Bra beeindruckt von der Arena in Limassol.

„Boah, Bratan, was geht ab? Bozza ist da, Katja ist da, Miri ist da“, teilte der Rapper glücklich mit und zoomte anschließend beim Aufwärmen auf seinen Liebling Karl: „Da ist er, mein Bra.“

Karl teilt Story von Rap-Star

In der 72. Minute war es dann so weit: Der Bayern-Youngster feierte sein Debüt in der Champions League und wurde für Michael Olise eingewechselt - zur besonderen Freude seines großen Fans.

Capital Bra filmte die Szene mit und schrieb: „Let‘s go, mein Bra.“ Er fügte noch drei rote Herzen hinzu und sagte: „Stark, Bratan, stark. Jetzt noch ein Tor von ihm, dann ist alles vorbei.“ Dieses Video teilte Karl nach dem Spiel in seiner Instagram-Story.

Auf der Ladefläche eines Pickups zum Bayern-Bankett

Der Weg vom Stadion hin zum Bankett gestaltete sich für die beiden Rap-Stars allerdings abenteuerlich. Krasavice berichtete: „Wir sind komplett lost eine Stunde im Nichts herumgelaufen, weil es kein Taxi gab. Jetzt hat uns ein Bauarbeiter mitgenommen und Capi ist hinten auf der Ladefläche.“

Der 31-Jährige zeigte sich daraufhin selbst, wie er eingepfercht zwischen allerlei Werkzeugen und einer Leiter auf der Ladefläche des Pickups saß und die Fahrt genoss. Der Bauarbeiter fuhr die Rap-Stars bis vor das Hotel, in welchem das Bankett stattfand.

Dort angekommen, machten sich die Musik-Stars kurzzeitig Sorgen um ihr Outfit. Capital Bra hatte lediglich einen Pulli gepaart mit Schlappen an und Krasavice trug Bayerns Champions-League-Trikot bauchfrei. Auf dem Rücken hatte sie die Nummer 10 beflockt, aber nicht mit Jamal Musiala von den Männern, sondern mit Linda Dallmann vom Frauenteam.