Champions League: "Wieder in Bestform!" Presse lobt Wirtz

Johannes Vehren 23.10.2025 • 10:10 Uhr Nach vier Niederlagen in Folge gewinnt der FC Liverpool deutlich bei Eintracht Frankfurt. Unter anderem liefern Florian Wirtz und Hugo Ekitiké Torbeteiligungen. Die englische Presse zeigt sich beeindruckt.

Statement-Sieg des FC Liverpool! Nachdem die Reds zuletzt vier Spiele in Folge verloren haben, gelang dem Team von Trainer Arne Slot ein höchst souveräner Auswärtssieg in der Champions League bei Eintracht Frankfurt.

Beim 5:1-Erfolg sind dem viel kritisiertem Florian Wirtz zwei Assists gelungen, der frühere Frankfurter Hugo Ekitiké erzielte das zwischenzeitliche 1:1.

Im Anschluss ist in der englischen Medienlandschaft schon vom möglichen Liverpooler-Turnaround zu lesen, der besonders bemerkenswert ist, weil Mohamed Salah von Slot erst in der 74. Minute eingewechselt wurde. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

Daily Mail: Die Reds finden ihr Mojo wieder. Hugo Ekitiké war der Meister des Comebacks mit einem Tor, das an einige Tore von Erling Haaland erinnerte. Man weiß, was er tun wird, kann ihn aber nicht aufhalten.

Der Franzose, der von Frankfurt kam, kehrte nach seinem Wechsel zurück, um seinen alten Verein stilvoll zu ärgern. Warum um alles in der Welt saß Ekitiké bei den Niederlagen gegen Chelsea und Manchester United auf der Bank? Er ist mit Abstand der beste Neuzugang bei Liverpool und übertrifft bislang bei weitem den bekannteren Neuzugang Isak.

Auch Florian Wirtz zeigte sich wieder in Bestform, während Nationaltrainer Julian Nagelsmann im Stadion zusah. Nagelsmann hofft, dass sein Aushängeschild Wirtz Deutschland im nächsten Sommer zum Weltmeistertitel führen wird, so wie es der mittlerweile 33-jährige Frankfurter Mittelfeldspieler Mario Götze 2014 getan hat. Es war sein bestes Spiel im Liverpool-Trikot.

Die Wartezeit von Wirtz endet

The Athletic: Ekitiké beeindruckt! Das wirft die Frage auf, warum der Stürmer in den letzten beiden Premier-League-Spielen von Liverpool gegen Chelsea und Manchester United, die beide mit einer Niederlage endeten, auf der Bank sitzen musste. Stattdessen wurde Alexander Isak bevorzugt. Aber es ist sein Stürmerkollege und Neuzugang aus dem Sommer, der einen guten Start hingelegt hat und die bessere Wahl zu sein scheint. Ekitiké, der zum ersten Mal von Beginn an neben Isak spielte, glänzte mehr. Isak hingegen wurde zur Halbzeit ausgewechselt, nachdem er erneut kein Tor erzielen konnte.

Florian Wirtz‘ Wartezeit auf seine erste Vorlage seit dem Community Shield endete, als er einen Pass zu Gakpo spielte und kurz darauf eine weitere Vorlage für Szoboszlai lieferte, um eine vielversprechende Leistung zu krönen.

Slot geht Salah-Risiko ein

The Sun: Kein Salah, kein Problem. Arne Slot traf einige große Entscheidungen und rotierte fast die Hälfte seiner Liverpooler Mannschaft, um nicht in die schlechteste Serie des Klubs seit 72 Jahren abzurutschen. Gakpo erzielte dank eines brillanten Passes von Wirtz das 4:1.

Daily Mirror: Liverpools Niederlagenserie endet mit einem Sieg in Frankfurt. Die Mannschaft von Arne Slot holte einen Rückstand auf und sicherte sich einen komfortablen Sieg, Mohamed Salah saß bis zur 74. Minute auf der Bank. Es war ein Spieler aus vertrautem Terrain, der für Liverpool am besten agierte. Hugo Ekitiké verließ Frankfurt erst im Sommer, kehrte aber zurück, um seine ehemalige Mannschaft mit einem coolen Konterabschluss nach 35 Minuten zum Ausgleich zu düpieren.

Niederlagenserie endet fulminant