FC-Bayern-Boss lässt aufhorchen: "Meistens sind wir löchrig wie ein Schweizer Käse"

Maximilian Lotz 22.10.2025 • 21:16 Uhr Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen freut sich darüber, dass die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany nicht vorher durchsickerte.

Mit der Verkündung der Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany hat der FC Bayern am Dienstag für eine echte Überraschung gesorgt - sehr zur Freude Jan-Christian Dreesen.

„Meistens sind wir ja löchrig wie ein Schweizer Käse, diesmal ist tatsächlich nichts rausgedrungen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters vor dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen Club Brügge (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.

Bayern-Boss Dreesen freut sich, „dass es vorher nicht durchgedrungen ist“

„Neben der Tatsache, dass es wahrscheinlich die wichtigste Verlängerung, die wir als Klub machen können mit dem wichtigsten Mitarbeiter des Klubs, haben wir uns natürlich auch gefreut, dass es vorher nicht durchgedrungen ist“, ergänzte Dreesen.

Während bei vielen anderen Personalentscheidungen und Transfer-Projekten nahezu jeder neue Wasserstand in der Presse auftaucht, sickerte bei Kompany im Vorfeld seiner Unterschrift nichts an die Medien durch. Nach SPORT1-Informationen wurde der Deal innerhalb einer Woche festgezurrt.

„Zumindest haben wir nicht so lange verhandelt“, erklärte Dreesen nun. „Bei beiden Seiten war der Wille, diesen Weg weiter gemeinsam zu gehen, den wir gerade begonnen haben.“

Dreesen über Kompany-Deal: „Haben nicht so lange verhandelt“

TV-Experte Tobias Schweinsteiger zeigte sich nicht überrascht vom Zeitpunkt der Vertragsverlängerung - und auch nicht, dass sie so geräuschlos über die Bühne ging.

„Ich glaube, beim FC Bayern passieren viele Sachen geräuschlos, wenn sich alle Parteien einig sind. Das waren sie in dem Fall alle“, sagte der ältere Bruder von Bastian Schweinsteiger.