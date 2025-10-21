Bayern-Star fehlt im Abschlusstraining

SID 21.10.2025 • 14:20 Uhr Serge Gnabry klagt weiterhin über Adduktorenprobleme.

Der FC Bayern muss im Champions-League-Spiel gegen den belgischen Fußball-Pokalsieger Club Brügge am Mittwoch (21 Uhr) womöglich auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichten.

Der 30-Jährige, der zuletzt über Adduktorenprobleme geklagt hatte, fehlte am Dienstagnachmittag beim Abschlusstraining und bestritt stattdessen eine individuelle Laufeinheit.

Sicher ausfallen werden die langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito. Josip Stanisic wirkte nach seiner Knieverletzung zumindest wieder teilintegriert mit, für den Außenverteidiger kommt die Begegnung aber wohl zu früh.

Bayern trifft auf U21-Juwel Tresoldi

Die Bayern führten die Tabelle in der Königsklasse nach zwei Spieltagen sowie den Siegen gegen den FC Chelsea (3:1) und beim FC Paphos (5:1) an.