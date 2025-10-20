Maximilian Lotz 20.10.2025 • 22:39 Uhr BVB-Trainer Niko Kovac stärkt Jobe Bellingham nach der unglücklichen Aktion im Topspiel gegen den FC Bayern den Rücken.

Nach seinem missglückten Klärungsversuch bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern kam Jobe Bellingham vor allem in der Presse seiner englischen Heimat nicht gut weg - BVB-Trainer Niko Kovac kann das nicht nachvollziehen.

„Ich verstehe die Kritik gar nicht. Jobe macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Natürlich erhofft er sich mehr Spielminuten, wie jeder einzelne auch“, verteidigte Kovac seinen Schützling auf der PK vor dem Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER).

Bellingham war in der Schlussphase der Partie nach einer Hereingabe wenige Meter vor der eigenen Torlinie an den Ball gekommen, schoss bei seinem Klärungsversuch aber den heranrauschenden Michael Olise an. Die Kugel landete zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Münchner im Netz.

„Es war unglücklich“, räumte Kovac ein. „Ich glaube, da muss man erstmal die Masse irgendwo zum Stehen bringen. Er hat den Ball ja noch einigermaßen gut entschärft. Normal landet der ja direkt im Tor, weil du dann nicht mehr bremsen kannst.“

Kovac stellt Bellingham Platz in der BVB-Startelf in Aussicht

Schon unmittelbar nach dem Spiel hatte Kovac den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler verteidigt. Mit Blick auf die Partie am Dienstag stellte der BVB-Coach Bellingham durchaus einen Platz in der Startelf in Aussicht.

„Ich habe kein Problem damit, ihn vielleicht morgen auch aufzustellen. Gegen Bilbao hat er angefangen. Ich weiß, was er kann. Ich weiß, was die anderen können. Wir haben einen guten, breiten Kader. Egal wer morgen spielt, ich habe vollstes Vertrauen in jeden Einzelnen“, sagte Kovac.