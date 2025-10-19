BVB vs. Bayern: "Horror-Fehler?" Kovac reagiert auf Bellingham-Aktion

SPORT1 19.10.2025 • 12:43 Uhr Niko Kovac hat eine klare Meinung zu Pechvogel Jobe Bellingham. Im Netz kassiert der BVB-Youngster derweil Häme.

Jobe Bellingham hat bei seinem ersten Klassiker einen bitteren Abend erlebt. Von Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac bekam der junge Engländer trotz seiner unglücklichen Aktion vor dem Siegtreffer des FC Bayern Rückendeckung - ebenso wie von einem Bayern-Star.

„Ich sehe da überhaupt keine Schuld bei Jobe“, sagte Kovac nach der 1:2-Niederlage des BVB. Bellingham (20) war in der Schlussphase der Partie nach einer Hereingabe wenige Meter vor der eigenen Torlinie an den Ball gekommen, schoss bei seinem Klärungsversuch aber den heranrauschenden Michael Olise an. Die Kugel landete zum zwischenzeitlichen 2:0 im Netz.

„Er steht dort, wo er stehen muss“, erklärte Kovac: „Der Ball wird scharf reingespielt, das heißt, dass er den nicht direkt ins Tor schießt, ist schon eine Kunst.“

Auch Kane spricht Bellingham Mut zu

Bellingham musste den Ball mit einem ausgestreckten Bein annehmen und benötigte einen kurzen Moment, um seine Balance wiederzufinden.

„Um den Ball zu entschärfen, muss er natürlich auch irgendwo die Masse zum Stehen bringen. Er fällt dann kurz mit der Hand nach unten und das ist dann der kleine Augenblick, wo Michael Olise von hinten kommt und grätscht”, sagte Kovac.

Das sei nicht so ganz einfach, „da ist überhaupt keine Schuld. Das ist alles völlig in Ordnung.“

Auch Harry Kane, Toptorjäger der Bayern sprach Bellingham Mut zu: „Das war eine harte Situation für ihn. Er versucht den ersten Ball zu kontrollieren, doch Michael Olise reagiert gut und rutscht in den Ball rein. Unglücklich, aber er muss einfach so weiter machen und hart arbeiten.“

Bellingham sei ein guter Spieler mit viel Potenzial: „Ich bin mir sicher, dass er aktuell mehr spielen möchte, nur das ist Teil des Lernens auf diesem Niveau. Er hat eine große Zukunft vor sich, er muss einfach nur weiterarbeiten.“

Häme und bittere Schlagzeile für Bellingham

Dennoch kassierte Jobe Bellingham, jüngerer Bruder von Superstar Jude Bellingham, im Netz viel Häme für seinen unglücklichen Auftritt. Die englische Boulevard-Zeitung Sun schrieb gar von einem „Horror-Fehler“, der Bayern den Sieg geschenkt habe.