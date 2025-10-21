Youssoufa Moukoko (20) darf beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund von Beginn an ran. Die einstige BVB-Zukunftshoffnung wurde für das Champions-League-Spiel des FC Kopenhagen gegen die Dortmunder (21 Uhr) in die Startelf von Trainer Jacob Neestrup beordert.
Moukoko gegen BVB in der Startelf
Der einstige Dortmunder will in der Champions League sein Ex-Team ärgern. Julian Brandt kehrt in die BVB-Startaufstellung zurück.
Moukoko stürmt für Kopenhagen
© IMAGO/Gonzales Photo/SID/Rune Mathiesen
Nach gutem Saisonstart hatte der deutsche Angreifer, der im Sommer nach Kopenhagen gewechselt war, seinen Stammplatz beim dänischen Meister zuletzt verloren.
BVB-Trainer Niko Kovac setzt drei Tage nach der 1:2-Niederlage im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern auf gleich fünf Neue in seiner ersten Elf. München-Torschütze Julian Brandt als Kapitän sowie Rami Bensebaini, Yan Couto, Jobe Bellingham und Maximilian Beier bekommen im dritten Königsklassenspiel der Saison ihre Chance von Beginn an.