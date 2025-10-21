Moukoko gegen BVB in der Startelf

SID 21.10.2025 • 20:27 Uhr Der einstige Dortmunder will in der Champions League sein Ex-Team ärgern. Julian Brandt kehrt in die BVB-Startaufstellung zurück.

Youssoufa Moukoko (20) darf beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund von Beginn an ran. Die einstige BVB-Zukunftshoffnung wurde für das Champions-League-Spiel des FC Kopenhagen gegen die Dortmunder (21 Uhr) in die Startelf von Trainer Jacob Neestrup beordert.

Nach gutem Saisonstart hatte der deutsche Angreifer, der im Sommer nach Kopenhagen gewechselt war, seinen Stammplatz beim dänischen Meister zuletzt verloren.