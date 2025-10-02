Neapel: Streit mit Conte? De Bruyne gibt deutliche Antwort

Moritz Pleßmann 02.10.2025 • 16:46 Uhr Kevin De Bruyne zeigt nach seinem Streit mit Antonio Conte in der Champions League eine starke Reaktion.

Starke Reaktion von Kevin De Bruyne: Nach seinem Frustabgang gegen die AC Mailand zeigte der Belgier beim 2:1 gegen Sporting Lissabon in der Champions League seine ganze Klasse - und äußerte sich auch zum Verhältnis zu Trainer Antonio Conte.

„Es gibt keinerlei Probleme mit ihm“, sagte der 34-Jährige deutlich. Nach den Szenen der vergangenen Wochen wurde bereits ein Streit vermutet.

Schließlich war De Bruyne beim ersten Königsklassen-Spiel für Neapel gegen seinen Ex-Klub Manchester City nach nur 26 Minuten aus taktischen Gründen ausgewechselt worden, dazu kam die enttäuschende Auswechslung gegen die AC Mailand.

Das schmeckte dem Belgier gar nicht. Er war wütend. Conte machte seinem Star danach eine Ansage: „Ich hoffe, dass er über das Ergebnis verärgert war. Denn wenn es um etwas anderes ging, hat er sich die falsche Person ausgesucht.“

Hojlund schwärmt von De Bruyne

Doch nun scheint alles wieder gut. De Bruyne stand wieder in der Startelf und führte Neapel gegen Lissabon zum Erfolg: „Ich möchte auf dem Spielfeld den Unterschied machen“, so De Bruyne. Er wolle die Themen neben dem Rasen hinten anstellen.

Gleich zweimal assistierte der 34-Jährige gegen die Portugiesen für Rasmus Hojlund, der damit auch erstmals für Napoli in der Königsklasse traf. Nach 36 Minuten tankte sich De Bruyne im Mittelfeld durch und steckte im perfekten Moment in den Lauf des Dänen durch, der vor dem Tor eiskalt blieb.

Den zweiten Treffer bereitete De Bruyne per Flanke vor, die Hojlund im Strafraum gedankenschnell vor Sporting-Keeper Rui Silva einnickte (79.). „Ich habe mich bei ihm bedankt“, sagte Hojlund später. „Kevin ist eine Legende dieses Sports, und wenn er den Ball hat, weiß ich, dass er ihn mir mit seiner Qualität immer perfekt zuspielen wird.“