Premiere im Champions-League-Kader des FC Bayern: Juwel erstmals dabei

Luca Utz 22.10.2025 • 20:57 Uhr Premiere beim FC Bayern: Außenverteidiger-Talent Vincent Manuba steht beim Champions-League-Spiel gegen Club Brügge zum ersten Mal im Spieltagskader.

Mit Blick auf die Reservebank des FC Bayern für das Champions-League-Spiel gegen Club Brügge (ab 21 Uhr Live im SPORT1-Ticker) fällt ein Name besonders ins Auge. Youngster Vincent Manuba steht zum ersten Mal bei einem Pflichtspiel im Kader der Profis.

Der 20-Jährige aus Gräfelfing dürfte nur eingefleischten Bayern-Fans ein Begriff sein. Manuba, der seit 2016 die Jugendmannschaften der Münchner durchläuft, kommt bisher auf 34 Regionalliga-Einsätze für die zweite Mannschaft der Roten.

Verletzungspech nach Profi-Vorbereitung

Bayern-Coach Vincent Kompany ist auf das Außenverteidiger-Talent bereits im Sommer 2024 aufmerksam geworden: Der Belgier nahm Manuba mit ins Trainingslager am Tegernsee, wo er zu seiner ersten und einzigen Partie bei den Profis beim Testspiel gegen Rottach Egern (14:1) kam. Hierbei konnte der Youngster sogar die Vorlage für das zwischenzeitliche 10:1 liefern - erzielt vom mittlerweile an den FC Watford verkauften Nestory Irankunda.

Weitere Einsätze blieben Manuba jedoch durch sein enormes Verletzungspech verwehrt. Der deutsche U18-Nationalspieler fiel zunächst kurz nach dem Saisonauftakt 2024/25 mit einer Meniskusverletzung aus, weniger als einem Monat nach seiner Genesung folgte im November das Saison-Aus durch einen Kreuzbandriss.