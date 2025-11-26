Bayern-Einzelkritik: Verteidiger wirkt hilflos - und verärgert Kompany

Stefan Kumberger 26.11.2025 • 23:28 Uhr Der FC Bayern kassiert seine erste Saisonniederlage, in London werden dem Kompany-Team die Grenzen aufgezeigt. Gleich mehrere Stars erwischen einen gebrauchten Tag. Die SPORT1-Noten.

19. Pflichtspiel der Saison - erste Niederlage. Im Champions-League-Topspiel beim FC Arsenal hat der FC Bayern das Nachsehen. Zwar schlägt der FCB in Person von Youngster Lennart Karl zunächst zurück und egalisiert den Rückstand, dann aber häufen sich die Fehler immer mehr.

Beim 1:2 spielt Dayot Upamecano einen folgenschweren Fehlpass, wenige Minuten später verschätzt sich Manuel Neuer kolossal und kann Torschütze Gabriel Martinelli nur hinterherschauen.

Entsprechen schlecht fallen die SPORT1-Noten zum Münchner Gastspiel im Emirates Stadium aus - fünf Fünfer inklusive!

Neuer patzt - Laimer teils hilflos

MANUEL NEUER: Musste in der 15. Minute Kopf und Kragen riskieren, um weit vor dem Tor den Ball per Kopf zu klären – verpasst Saka dabei eine blutige Nase. Bekam vor dem ersten Gegentreffer von seinen Gegenspielern einiges an Körperkontakt ab, rückte einen halben Schritt nach hinten, der ihm im Endeffekt dann fehlte, um das Tor zu verhindern - durchaus strittig. Nach der Pause war ihm keine ruhige Minute vergönnt. Sein Fehler vor dem dritten Tor der Gastgeber spricht für sich und gegen ihn. SPORT1-Note: 5.

JOSIP STANISIC: Gab in der ersten Halbzeit den seriösen Arbeiter auf der rechten Außenverteidigerposition und konzentrierte sich vor allem auf die Defensive. Seine erste nennenswerte Aktion nach vorne fiel dann aber richtig gefährlich aus (35. Minute). Sah bei der Mega-Chance der Londoner in der 62. Minute nur die Rücklichter von Declan Rice. Kein guter Tag für ihn. SPORT1-Note: 4.

DAYOT UPAMECANO: In der ersten Hälfte nicht so sattelfest wie in den vergangenen Wochen. Holte sich mit einem rustikalen Einsteigen gegen Mosquera relativ früh die Gelbe Karte ab. Ließ sich von Eze tunneln und hatte sichtlich Mühe, die Kontrolle zu gewinnen. Wandelte in Hälfte zwei zeitweise nah an der Grenze zum Platzverweis und leitete mit einem ganz schlechten Pass den zweiten Treffer der Londoner ein. Da wurde man an den Upamecano unter Thomas Tuchel erinnert. In der 82. Minute kam Kim für ihn ins Spiel. SPORT1-Note: 5.

JONATHAN TAH: Hielt in der Anfangsviertelstunde den Laden nur mit Mühe zusammen - Arsenal wirbelte vieles durcheinander. Wagte sich immer wieder weiter nach vorne und verteidigte vor allem Mann gegen Mann. Strahlte insgesamt noch die meiste Ruhe aus, wenn die Hausherren Druck machten, aber auf niedrigem Niveau. Da hat er sich in dieser Saison eigentlich immer besser präsentiert. SPORT1-Note: 3.

KONRAD LAIMER: Bekam es auf der linken Bayern-Seite vor allem mit Saka zu tun, der vor eineinhalb Jahren selbst einem Alphonso Davies einen Knoten in die Beine gespielt hatte. Ging seine Aufgabe „very british“ an - nämlich rustikal und mit Haken und Ösen. Schraubte nach der Gelben Karte kurz vor der Pause die Intensität aber nicht zurück. Hatte nach dem Seitenwechsel eine Phase, in der er zwei Eckbälle verursache - sichtlich zum Ärger von Vincent Kompany. Schaffte es beim zweiten Arsenal-Treffer nicht aus dem Rücken von Madueke – da wirkte er hilflos und wurde kurze Zeit später ausgetauscht. SPORT1-Note: 5.

JOSHUA KIMMICH: Bekam im ersten Abschnitt immer wieder Probleme, weil Pavlovic zeitweise vor der Abwehr so gar keine Hilfe darstellte. Blieb aber standhaft und leitete mit seinem überragenden weiten Ball auf Gnabry das erste Tor der Bayern ein. Lud mit einem wilden Pass Saka regelrecht zum Tor ein, der Engländer vergab aber (48. Minute). Auch ihm entglitt die Partie immer mehr, das Ruder konnte er nicht mehr rumreißen – trotz seiner vereinzelten guten weiten Bälle. Wurde in der 82. Minute erlöst. SPORT1-Note: 3.

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Bekam – wie in jedem Topspiel bisher – den Vorzug vor Leon Goretzka. Legte einen ganz schwachen Start in die Partie hin. Schlug Luftlöcher und Kerzen, brachte mit einem Rückpass Neuer in Bedrängnis und war zudem nicht nah genug an seinen Gegenspielern. Kompany nahm ihn folgerichtig zur Seite und ermahnte seinen Schützling. Fing sich im Laufe der Partie, eine sichere Bank war er allerdings zu keinem Zeitpunkt. Weit unter Normalform. SPORT1-Note: 4,5.

LENNART KARL: Nächster Meilenstein für den 17-Jährigen: Startelfeinsatz in einem Topspiel der Königsklasse. Hatte zwei gute Aktionen, versteckte sich dann für lange Zeit und tauchte goldrichtig wieder auf, als er den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Ging insgesamt sehr mutig zu Werke und kam mit der Intensität des Spiels grundsätzlich gut zurecht, musste aber irgendwann auch die Waffen strecken und wurde in der 82. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2,5.

Bayern-Superstars mit gebrauchtem Tag

MICHAEL OLISE: Begann die Partie auf der Zehnerposition, rutschte dann aber zeitig vornehmlich auf die rechte Seite. Probierte dort viel, gelingen wollte nur wenig. Konnte sich bei seiner Zweikampfführung allerdings keinen Vorwurf machen – da stimmte der Einsatz. Ein paar Tricks und Läufe sprangen im zweiten Spielabschnitt noch heraus. Insgesamt aber ein enttäuschender Auftritt. SPORT1-Note: 5.

SERGE GNABRY: Fand geraume Zeit überhaupt nicht statt und hatte auf der linken Seite kaum Einfluss aufs Spiel. Seine Vorlage (von der rechten Seite kommend) auf Karl zum 1:1 dafür herausragend: Den legt nicht jeder Spieler so gekonnt und direkt ab. Verschwand in der Folge allerdings völlig vom Radar und konnte lediglich mit einer einzigen Chance ein bisschen glänzen. Wurde kurz darauf ausgewechselt. SPORT1-Note: 3.

HARRY KANE: Durfte sich erwartungsgemäß bei jedem Ballkontakt Buhrufe der Arsenal-Fans anhören. War in der ersten Halbzeit zwar tüchtig, wurde aber nicht glücklich – ein echter Faktor war er jedenfalls nicht. Hielt sich ohnehin kaum in der Sturmspitze auf, sondern gab einen Sechser oder Achter. An diesem Abend ging der Plan nicht auf – zur Freude der englischen Fans. Die fragten: „Harry, what’s the score?“ SPORT1-Note: 5.

TOM BISCHOF: Wurde in der 72. Minute für Laimer eingewechselt und übernahm die linke Seite. Kurz darauf fiel ohne sein Verschulden das dritte Gegentor – ab da war nichts mehr zu machen. SPORT1-Note: keine Bewertung.

NICOLAS JACKSON: Kam in der 72. Minute für Gnabry in die Partie. Hätte vielleicht noch für Schwung sorgen können, doch der dritte Schlag der Londoner machte dieser Hoffnung jäh ein Ende. SPORT1-Note: keine Bewertung.

LEON GORETZKA: Ab der 82. Minute für Kimmich im Spiel. SPORT1-Note: keine Bewertung.

RAPHAEL GUERREIRO: Durfte ab der 82. Minute für Karl ran. SPORT1-Note: keine Bewertung.