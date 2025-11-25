Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions League: Bayern-Duo bereit für Arsenal

Bayern-Duo bereit für Arsenal

Das zuletzt angeschlagene Duo Serge Gnabry und Joshua Kimmich steht für das Gipfeltreffen in der Champions League zur Verfügung.
Lennart Karl und Michael Olise zeigten beim 6:2-Sieg über den SC Freiburg überragende Leistungen. Bayern-Coach Vincent Kompany betont die Wichtigkeit beider Spieler.
SID
Das zuletzt angeschlagene Duo Serge Gnabry und Joshua Kimmich steht für das Gipfeltreffen in der Champions League zur Verfügung.

Der FC Bayern kann im Gipfeltreffen der Champions League beim FC Arsenal wie erwartet auf die beiden Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und Serge Gnabry zurückgreifen. Der Mittelfeldchef und der Offensivspieler nahmen am Dienstag vor dem Abflug nach London am Abschlusstraining noch in München teil.

Kimmich war im Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (6:2) nach seiner Kapselblessur am Sprunggelenk geschont worden, Gnabry hatte wegen Kniebeschwerden pausiert. Auch Jungstar Lennart Karl (Hüfte) hat keine Probleme mehr und war bei der Einheit dabei, ebenso der lange verletzte Alphonso Davies (Kreuzbandriss).

Kimmich ersetzt wohl Goretzka

Kimmich dürfte am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) anstelle von Leon Goretzka in die Startelf rücken. Gnabry ist in der Offensivreihe hinter Torgarant Harry Kane als Ersatz für den rotgesperrten Luis Díaz eingeplant.

Die Bayern führen die Tabelle der Königsklasse nach vier Siegen in vier Spielen an. Arsenal gewann ebenfalls alle seine Begegnungen ist Zweiter, ein Gegentor haben die Gunners noch nicht hinnehmen müssen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite