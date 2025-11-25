BVB-Fans attackieren Spaniens Liga-Bosse

Manfred Sedlbauer , Julius Schamburg 25.11.2025 • 21:36 Uhr In der Champions League taucht auf der Dortmunder Tribüne ein Banner auf. Damit solidarisieren sich die BVB-Fans auch mit den Gästen aus Spanien.

Unmittelbar nach Anpfiff war auf der Dortmunder Südtribüne ein Banner zu sehen, mit der Aufschrift: „Home is where your heart ist. Against all games abroad. Puta La Liga, Puta RFEF“ (zu Deutsch: „Zu Hause ist, wo dein Herz ist. Gegen alle Spiele im Ausland. Sch*** La Liga, sch*** RFEF).

Partie zwischen Villarreal und Barca sorgt für Wirbel

Hintergrund ist das La-Liga-Duell zwischen Villarreal und dem FC Barcelona, das im Dezember in Miami hätte stattfinden sollen. Nach zahlreichen Protesten von Spielern und Fans bleibt der Austragungsort nun das Estadio de la Cerámica in Villarreal.

Zugleich machen die Liga-Verantwortlichen in klagendem Ton überdeutlich, dass sie die Kritik an ihren Plänen für grundfalsch halten.