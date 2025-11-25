BVB-Fans attackieren Spaniens Liga-Bosse

Die Fans von Borussia Dortmund haben sich in der Champions League mit den Gästefans vom FC Villarreal solidarisiert (BVB vs. Villarreal im LIVETICKER).
BVB-Fans attackieren La-Liga-Bosse
Unmittelbar nach Anpfiff war auf der Dortmunder Südtribüne ein Banner zu sehen, mit der Aufschrift: „Home is where your heart ist. Against all games abroad. Puta La Liga, Puta RFEF“ (zu Deutsch: „Zu Hause ist, wo dein Herz ist. Gegen alle Spiele im Ausland. Sch*** La Liga, sch*** RFEF).
Partie zwischen Villarreal und Barca sorgt für Wirbel
Hintergrund ist das La-Liga-Duell zwischen Villarreal und dem FC Barcelona, das im Dezember in Miami hätte stattfinden sollen. Nach zahlreichen Protesten von Spielern und Fans bleibt der Austragungsort nun das Estadio de la Cerámica in Villarreal.
Spaniens La Liga gab den Plan, das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Villarreal und Barca in den USA auszutragen, vergangenen Monat auf - aufgrund der in Spanien entstandenen „Unsicherheit“.
Zugleich machen die Liga-Verantwortlichen in klagendem Ton überdeutlich, dass sie die Kritik an ihren Plänen für grundfalsch halten.
Am Dienstagabend machten dann die BVB-Fans wiederum deutlich, dass sie von Liga-Spielen im Ausland ebenso wenig begeistert sind wie die Gästefans aus Spanien.