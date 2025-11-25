BVB marschiert Richtung K.o.-Phase - Guirassy beendet Durststrecke

Julius Schamburg 25.11.2025 • 23:00 Uhr Der BVB fährt in der Champions League den nächsten Sieg ein und die K.o.-Phase rückt immer näher. Serhou Guirassy meldet sich mit einem Doppelpack zurück.

Borussia Dortmund ist auf bestem Wege, die K.o.-Phase in der Champions League zu erreichen. Gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal gewann die Mannschaft von Niko Kovac mit 4:0 (1:0).

Serhou Guirassy brachte den BVB unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung (45.+2). Nach Wiederanpfiff erhöhte Guirassy auf 2:0 (54.) - sein mittig geschossener Elfmeter wurde zwar zunächst von Luiz Júnior pariert, doch der Stürmerstar traf per Nachschuss ins rechte untere Eck.

Foyth fliegt vom Platz

Villarreal-Verteidiger Juan Foyth hatte den Elfmeter durch eine Handspiel-Rettungstat auf der Linie verursacht (50.). Foyth sah zwar zunächst nur die Gelbe Karte, wurde nach VAR-Eingriff aber vom italienischen Schiedsrichter Davide Massa mit glatt Rot vom Platz gestellt.

Für Guirassy, der sich zuletzt immer wieder schwertat, waren es am Dienstagabend die Champions-League-Treffer zwei und drei in dieser Spielzeit.

Adeyemi nutzt seine Chance

Karim Adeyemi traf mit etwas Spielglück, weil er in der Entstehung angeschossen wurde, zum 3:0 (59.). Daniel Svensson machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.+5).

Adeyemi, der zuletzt einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhalten hatte, stand erstmals seit dem Wirbel um seine Person wieder in der Startelf.

In der Schlussphase scheiterte Sommerneuzugang Fábio Silva vom Elfmeterpunkt - sein Schuss knallte gegen die Latte. Silva war in der 68. Minute für Guirassy eingewechselt worden.

Die Gäste aus Villarreal protestierten nach dem 0:1 vehement, weil Waldemar Anton den Ball in der Entstehung vermeintlich mit der Hand berührt hatte. Nach einem kurzen VAR-Check verkündete Massa jedoch, dass der Treffer Bestand hat. Auch bei der ersten Elfmeterentscheidung protestierten die Spanier.

Champions League: BVB mit guter Ausgangsposition

Damit holten die Schwarz-Gelben den dritten Sieg im fünften Champions-League-Spiel und stehen in der Tabelle mit zehn Punkten auf Platz fünf. Villarreal hat lediglich einen Zähler auf dem Konto und belegt den 33. Rang.