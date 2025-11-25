BVB marschiert Richtung K.o.-Phase - Guirassy beendet Durststrecke

Borussia Dortmund ist auf bestem Wege, die K.o.-Phase in der Champions League zu erreichen. Gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal gewann die Mannschaft von Niko Kovac mit 4:0 (1:0).
BVB marschiert Richtung K.o.-Phase
Serhou Guirassy brachte den BVB unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung (45.+2). Nach Wiederanpfiff erhöhte Guirassy auf 2:0 (54.) - sein mittig geschossener Elfmeter wurde zwar zunächst von Luiz Júnior pariert, doch der Stürmerstar traf per Nachschuss ins rechte untere Eck.
Foyth fliegt vom Platz
Villarreal-Verteidiger Juan Foyth hatte den Elfmeter durch eine Handspiel-Rettungstat auf der Linie verursacht (50.). Foyth sah zwar zunächst nur die Gelbe Karte, wurde nach VAR-Eingriff aber vom italienischen Schiedsrichter Davide Massa mit glatt Rot vom Platz gestellt.
Für Guirassy, der sich zuletzt immer wieder schwertat, waren es am Dienstagabend die Champions-League-Treffer zwei und drei in dieser Spielzeit.
Adeyemi nutzt seine Chance
Karim Adeyemi traf mit etwas Spielglück, weil er in der Entstehung angeschossen wurde, zum 3:0 (59.). Daniel Svensson machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.+5).
Adeyemi, der zuletzt einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhalten hatte, stand erstmals seit dem Wirbel um seine Person wieder in der Startelf.
In der Schlussphase scheiterte Sommerneuzugang Fábio Silva vom Elfmeterpunkt - sein Schuss knallte gegen die Latte. Silva war in der 68. Minute für Guirassy eingewechselt worden.
Die Gäste aus Villarreal protestierten nach dem 0:1 vehement, weil Waldemar Anton den Ball in der Entstehung vermeintlich mit der Hand berührt hatte. Nach einem kurzen VAR-Check verkündete Massa jedoch, dass der Treffer Bestand hat. Auch bei der ersten Elfmeterentscheidung protestierten die Spanier.
Champions League: BVB mit guter Ausgangsposition
Damit holten die Schwarz-Gelben den dritten Sieg im fünften Champions-League-Spiel und stehen in der Tabelle mit zehn Punkten auf Platz fünf. Villarreal hat lediglich einen Zähler auf dem Konto und belegt den 33. Rang.
Die besten acht von 36 Mannschaften nach der Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 müssen in die Playoffs.
Vor Anpfiff solidarisierten sich die Fans von Borussia Dortmund mit den Gästefans und attackierten die La-Liga-Bosse mittels eines Banners.