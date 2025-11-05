BVB-Einzelkritik: Markante Rückkehr - aber überwiegend schlechte Noten

Manfred Sedlbauer 05.11.2025 • 23:36 Uhr Borussia Dortmund kassiert bei Manchester City eine deutliche Niederlage. Gleich mehrere Stars geben aber auch Grund zur Hoffnung. SPORT1-Einzelkritik.

Während in der Abwehr nicht nur Ramy Bensebaini und Nico Schlotterbeck folgenschwere Aktionen haben, gibt es bei den Jokern und in der Offensive Lichtblicke. Die BVB-Stars in der SPORT1-Einzelkritik.

Kobel der beste BVB-Spieler

GREGOR KOBEL: Er konnte einem leidtun. Kobel war trotz der vier Gegentreffer der beste Dortmunder auf dem Feld. Bei allen Toren ohne jede Schuld, dafür rettete er den BVB vor einem höheren Rückstand. Tolle Paraden gegen O´Reilly (27.), Savinho (33.) und auch aufmerksam im Herauslaufen gegen Haaland (45.). Auch nach dem Seitenwechsel zur Stelle (46., 55.). SPORT1-Note: 2,5

WALDEMAR ANTON: Anders als seine Abwehrkollegen war er an keinem Gegentor beteiligt. Rieb sich bei Standards oft an Haaland auf. Erzielte den 1:3-Anschlusstreffer nach schöner Ryerson-Flanke (72.). SPORT1-Note: 3

Schlotterbeck zu spät, Bensebaini pennt

NICO SCHLOTTERBECK: Direkt zu Beginn mit einem mutigen Pass in die Spitze. Im Anschluss aber deutlich häufiger defensiv gefordert. Rückte bei der Führung durch Foden zu spät aus der Kette (22.), ähnlich auch beim zweiten Treffer des Engländers zum 3:0 (57.). Auch er konnte die City-Überfälle nur selten aufhalten. Kochte aber auch mal einen City-Offensivspieler clever ab (O´Reilly in der 85.). SPORT1-Note: 4,5

RAMY BENSEBAINI (bis 67. Minute): Konnte mit dem Tempo von Savinho nicht mithalten und ließ sich einige Male überlaufen (26., 28.). Pennte beim zweiten Gegentor, indem er Haaland einfach entwischen ließ – so kann man den Ex-Dortmunder nicht verteidigen (29.). Beim dritten Gegentreffer agierte er gegen Foden viel zu halbherzig. Fader Beigeschmack: Wurde kurz zuvor von Savinho an der Seitenauslinie foulwürdig umgecheckt. SPORT1-Note: 5

JULIAN RYERSON: Versuchte, Doku immer auf den Füßen zu stehen. In Zaum halten konnte er ihn aber nur selten. Auch, weil er oft falsch stand. Hatte Aktien beim zweiten Gegentreffer: Lief zu überhastet auf Doku, der eine Finte schlug, vorbeizog und Haaland bediente – 2:0 (29.). Wirkte in der Folge für rund 20 Minuten komplett verunsichert, wachte dann aber aus seiner Schockstarre auf. Bediente mit einer Flanke mustergültig Anton, der zum 1:3 verkürzte (72.). Trotz Assist einem seiner schwächeren Auftritte im BVB-Trikot. SPORT1-Note: 5

Borussia Dortmund: Svensson im Glück und mit Problemen

DANIEL SVENSSON: Schrammte nur knapp an einer frühen Roten Karte vorbei (15.). Senste Savinho als letzter Mann um, Schlotterbeck hätte aber wohl noch eingreifen können – Gelb. Wie Bensebaini auch in der Folge mit Problemen gegen den pfeilschnellen Brasilianer. Kovac ließ ihn trotzdem durchspielen. Vorbildliches Engagement: Warf sich mit allem, was er hatte, gegen das Star-Ensemble. Das alleine reichte nur oft nicht. SPORT1-Note: 5

MARCEL SABITZER (bis 66.): Kovac setzte auf seine Erfahrung. Sabitzer konnte das Zentrum aber nicht dichthalten. Der überragende Foden konnte sich viel zu oft ungestört entfalten. Wäre oft gefordert gewesen, blieb aber blass und ohne Präsenz im Zentrum. Wurde folgerichtig ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

FELIX NMECHA: Deutlich aktiver und auffälliger als Sabitzer. Ließ Foden bei der Führung in seinem Rücken entwischen (22.) und ging auch beim vierten Gegentreffer nicht entschlossen genug ins Duell mit Cherki. Versuchte immer wieder, das Offensivspiel der Dortmunder anzukurbeln (47.: Schöner Steckpass auf Beier) und machte extrem viele Meter. Defensiv konnte aber auch er nicht für richtige Stabilität sorgen. SPORT1-Note: 4,5

Adeyemi wirbelt, Guirassy tritt böse zu

KARIM ADEYEMI (bis 81.): Stellte die City-Defensive mit seinen Tempodribblings immer wieder vor Probleme (11., 34.). Kam damit allerdings in Hälfte eins nur einmal zum Torschuss und scheiterte dabei an Donnarumma (39.). Nach der Pause dauert es, bis er wieder gefährlich werden konnte. Sein Schuss aus halbrechter Position ging nur knapp am Pfosten vorbei (68.), Minuten später wurde er im letzten Moment geblockt (77.). Ohne Ertrag, dennoch sehr fleißig unterwegs. Für ihn kam in der Schlussphase Silva (82.). SPORT1-Note: 3

MAXIMILIAN BEIER (bis 66.): Versuchte sich über die linke Seite immer wieder in Szene zu setzen. Es gelang ihm zu selten. Der Einsatz stimmte immer. Hätte defensiv Svensson besser unterstützen können. Keine seiner drei Flanken kam an. SPORT1-Note: 5

SERHOU GUIRASSY (bis 66.): Bemüht, hing aber in der Luft und konnte kaum Akzente setzen. Übles Foulspiel gegen Doku mit offener Sohle. Hat Glück, dass der Schiedsrichter es nicht wahrnahm (32.). In einem guten Dortmunder Umschaltmoment mit schlechtem Zuspiel auf Beier – da wäre mehr drin gewesen (34.). Wachte zu spät auf: Probierte es erst aus der Distanz (64.) und scheiterte Augenblicke später an Donnarumma (65.). Danach war für ihn Feierabend (67.). SPORT1-Note: 5

Als wäre Can nie weg gewesen

EMRE CAN (ab 66.): Rückkehr nach seiner langen Verletzungspause. Übernahm sofort die Binde und agierte, als wäre er nie weg gewesen. Ruhig in der Ballverteilung und aggressiv in den Zweikämpfen. Klammerte Sekunden nach seiner Einwechslung mit Haaland und warf ihm ein paar emotionale Worte an den Kopf. Grätschte in höchster Not (81.). Beim vierten Gegentreffer hätte er schneller rausrücken müssen (90.). SPORT1-Note: 3

JOBE BELLINGHAM (ab 66.): Forderte oft die Bälle. Schaffte es, Stabilität reinzubringen. Allerdings hatte City da schon einen Gang zurückgeschaltet. Ließ Cherki beim vierten Gegentreffer einfach passieren (90.). SPORT1-Note: 4

CARNEY CHUKWUEMEKA (ab 66.): Lauerte immer auf den Steckpass in die Tiefe. Ohne nennenswerte Aktionen. SPORT1-Note: 4

PASCAL GROSS (ab 66.): Kam und hatte sofort einen Gedankenblitz: Schnell ausgeführter Freistoß auf Ryerson, der zum Anschlusstreffer vorbereitete (72.). Setzte Adeyemi gefährlich in Szene (77.). SPORT1-Note: 3