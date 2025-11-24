Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

BVB: Wieder schlechte Nachricht um Niklas Süle

Wieder schlechte Süle-Nachricht

Borussia Dortmund wird auch in der Champions-League-Partie gegen Villarreal auf Niklas Süle verzichten müssen. Der Innenverteidiger fehlt am Montag im Abschlusstraining. Ramy Bensebaini hingegen kehrt wieder auf den Platz zurück.
Der Trainer von Borussia Dortmund, Niko Kovac, gibt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart ein kurzes Update zur Verletzung von Niklas Süle.
Manfred Sedlbauer, Maximilian Huber, Lukas Rott
Borussia Dortmund wird auch in der Champions-League-Partie gegen Villarreal auf Niklas Süle verzichten müssen. Der Innenverteidiger fehlt am Montag im Abschlusstraining. Ramy Bensebaini hingegen kehrt wieder auf den Platz zurück.

Im wichtigen Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal muss Borussia Dortmund weiterhin auf Niklas Süle verzichten.

Der Innenverteidiger fehlte am Montagvormittag im Abschlusstraining und wird auch gegen den spanischen Klub nicht auf den Platz zurückkehren. Süle fehlte in den vergangenen Wochen mit einer Zehenverletzung, die der 30-Jährige weiterhin nicht auskuriert hat.

Bensebaini zurück im Teamtraining

Ramy Bensebaini, der am Wochenende aufgrund von Rückenbeschwerden gegen Stuttgart ausgefallen war, ist hingegen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und dürfte gegen Villarreal wieder zur Verfügung stehen.

Ebenfalls nahm Julien Duranville am Teamtraining teil, der Belgier fiel lange aufgrund einer Schultereckgelenkssprengung aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite