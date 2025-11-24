BVB: Wieder schlechte Nachricht um Niklas Süle

Manfred Sedlbauer , Maximilian Huber , Lukas Rott 24.11.2025 • 12:54 Uhr Borussia Dortmund wird auch in der Champions-League-Partie gegen Villarreal auf Niklas Süle verzichten müssen. Der Innenverteidiger fehlt am Montag im Abschlusstraining. Ramy Bensebaini hingegen kehrt wieder auf den Platz zurück.

Im wichtigen Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal muss Borussia Dortmund weiterhin auf Niklas Süle verzichten.

Der Innenverteidiger fehlte am Montagvormittag im Abschlusstraining und wird auch gegen den spanischen Klub nicht auf den Platz zurückkehren. Süle fehlte in den vergangenen Wochen mit einer Zehenverletzung, die der 30-Jährige weiterhin nicht auskuriert hat.

Bensebaini zurück im Teamtraining

Ramy Bensebaini, der am Wochenende aufgrund von Rückenbeschwerden gegen Stuttgart ausgefallen war, ist hingegen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und dürfte gegen Villarreal wieder zur Verfügung stehen.