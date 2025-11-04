Champions League: Alonso verteidigt Wirtz

Franziska Wendler 04.11.2025 • 10:47 Uhr Real-Coach Xabi Alonso äußert sich vor dem Champions-League-Kracher gegen Liverpool über seinen Ex-Schützling Florian Wirtz.

Florian Wirtz hat nach seinem Wechsel keinen leichten Stand beim FC Liverpool. Am Dienstagabend kommt es in der Champions League zum Kracher zwischen Liverpool und Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Vor dem Aufeinandertreffen hat sich Real-Trainer Xabi Alonso, der Wirtz bei Bayer Leverkusen trainierte, auf einer Pressekonferenz über seinen ehemaligen Schützling geäußert.

Gemeinsam gewannen sie den Meistertitel und verließen im Sommer unabhängig voneinander die Werkself. Wirtz hat bei den Reds seit seiner Ankunft Startschwierigkeiten. Sein Ex-Coach glaubt aber nicht, dass das noch lange so bleibt.

„Es ist nur noch eine Frage der Zeit“

Auf die Frage eines Journalisten, ob der deutsche Nationalspieler an der Anfield Road Erfolg haben wird, sagte Alonso: „Ja, auf jeden Fall. Absolut. Ich habe keine Zweifel. Es ist nur eine Frage der Zeit.“

Und weiter: „Mit Sicherheit ist es für ihn nach so vielen Jahren in Deutschland eine große Veränderung. Er hat sein ganzes Leben dort verbracht. Nach einigen Jahren in Leverkusen muss er sich erst anpassen, aber er ist ein sehr besonderer Spieler.“

Alonso steht hinter Wirtz

So habe der Angreifer Alonsos Meinung nach die entsprechende Qualität, Persönlichkeit und den Ehrgeiz, um es weit zu bringen. „Wenn er das schafft, dann wird es ihm so ergehen, wie einer Menge anderer großartiger Spieler, die im Laufe der Jahre in der Premier League gespielt haben“, ist sich der Spanier sicher.