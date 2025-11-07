Champions League: Bekommt Deutschland wieder einen fünften CL-Platz?

Maximilian Huber 07.11.2025 • 15:27 Uhr Die deutschen Teams erleben eine erfolgreiche Woche im Europapokal. Fünf deutsche Siege lassen die Hoffnungen auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz wachsen.

Bekommt die deutsche Bundesliga für die Champions-League-Saison 2026/27 einen zusätzlichen fünften Startplatz?

Würde die Spielzeit im Europapokal heute enden, dürfte sich die Bundesliga genau darüber freuen. Nach vier absolvierten Spieltagen in der Champions League sowie in der Europa League und der Conference League liegt Deutschland im UEFA-Verbandranking 2025/26 auf dem zweiten Platz. Dieser Rang würde zu einem zusätzlichen fünften Startplatz in der Königsklasse in der Saison 2026/27 berechtigen.

Fünf Siege helfen Deutschland

Unangefochten an der Spitze steht England (9.944 Punkte) mit seinen insgesamt neun Teams im Europapokal. Bis auf den FC Chelsea (2:2 in Baku) gewannen alle Mannschaften aus der Premier League ihre Champions-League-Spiele unter der Woche.

Hinter Deutschland stehen Spanien (8.375 Punkte), überraschenderweise Zypern (8.250 Punkte) und Italien (8.142 Punkte) im Ranking. Zypern dürfte mit lediglich drei Europapokal-Teilnehmern jedoch zeitnah zurückfallen.

Der BVB profitierte bereits

Seit der Saison 2023/24 bekommen die besten zwei Nationen aus dem UEFA-Verbandsranking einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League.

Unter anderem durch das Erreichen des Endspiels von Borussia Dortmund sicherte sich die Bundesliga genau diesen heißbegehrten Spot - den der BVB als Tabellenfünfter in der Liga gleich selbst einnahm und an der Königsklasse teilnahm.