Champions League: "Clown!" Englischer Star-Moderater ätzt gegen Kimmich

Der englische Star-Moderator Piers Morgan hat nach der ersten Saisonniederlage des FC Bayern gegen Joshua Kimmich geätzt - und sich dabei gehörig in der Wortwahl vergriffen.
Star-Moderator ätzt gegen Kimmich
Der Arsenal-Fan reagierte nach dem Sieg bei X auf die Spielanalyse des Bayern-Stars und schrieb: „Welch ein Clown“. Seinen Kommentar versah Morgan mit drei Lachsmileys.
Kimmich-Analyse sorgt bei Morgan für Zündstoff
Kimmich erklärte nach dem 1:3 in der Champions League, dass Paris Saint-Germain der bisher stärkste Gegner gewesen sei, gegen den die Bayern in der laufenden Saison gespielt hätten.
Zu den Gunners meinte der 30-Jährige: „Es war klar, dass es nicht ein Spiel wird wie gegen PSG oder gegen Chelsea, wo es viel ums Fußballspielen geht. Arsenal legt enorm viel Wert auf ihre Standardsituationen. Die spielen alles in die Box – egal ob Abstoß, Freistoß, Einwurf oder Ecke.“
Diese Analyse sorgte dafür, dass sich Morgan in den sozialen Medien dazu verleiten ließ, verbal gegen Kimmich auszuteilen. Dass der Mittelfeldspieler auch betonte, dass Arsenal verdient gewonnen habe, schien den Star-Moderatoren nicht zu besänftigen.