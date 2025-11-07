Champions League: England-Legende durfte nicht in den BVB-Fanblock

SPORT1 07.11.2025 • 14:54 Uhr Liverpool-Legende Jamie Carragher wollte sich offenbar erneut unter die BVB-Fans mischen - doch die UEFA und Manchester City sollen das untersagt haben.

Im Mai 2024 staunten die Fans von Borussia Dortmund nicht schlecht, als beim Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen PSG plötzlich die englische Fußball-Legende Jamie Carragher auf der Südtribüne auftauchte und mit den BVB-Anhängern feierte.

Nun wollte der langjährige Liverpool-Verteidiger diese Aktion in seiner Rolle als TV-Experte offenbar bei der jüngsten Partie des BVB bei Manchester City wiederholen - doch daraus wurde nichts. Wie die Daily Mail berichtet, wurde ein entsprechender Antrag des US-Senders CBS Sports sowohl von der UEFA als auch von City abgelehnt.

Demnach argumentierte die UEFA, dass Carraghers Medienakkreditierung es nicht erlaube, in den normalen Zuschauerbereich zu wechseln.

Darum durfte Carragher nicht zu den BVB-Fans

Bei City soll es zudem Sicherheitsbedenken gegeben haben: Da Carragher viele Jahre für den Liga-Rivalen FC Liverpool spielte, hätten Heimfans seinen Auftritt im Gästeblock als Provokation auffassen können, heißt es weiter.

Auch der Umstand, dass der 47-Jährige nach dem Spiel Interviews mit City-Spielern führen würde, wurde in diesem Zusammenhang wohl als unglücklich angesehen.

Zu einem Wiedersehen mit den BVB-Fans kam es am Mittwoch aber dennoch: Carragher schloss sich dem Dortmunder Fanmarsch vom Stadtzentrum zum Stadion an - und wurde dabei herzlich empfangen: Fans reichten ihm einen BVB-Schal und ein Bier.

Liverpool-Legende bei BVB-Fanmarsch

„Es war fantastisch“, erklärte der frühere Nationalspieler der Three Lions später bei CBS: „Wir hatten einen tollen Marsch vom Stadtzentrum von Manchester zum Stadion.“

Über die BVB-Fans sagte Carragher: „Sie haben Spaß, freuen sich auf das Spiel und sind ein wenig besorgt wegen Erling Haaland. Aber sie haben mit (Serhou) Guirassy ihren eigenen Stürmer, von dem wir glauben, dass er ein oder zwei Probleme verursachen könnte.“

Das Spiel verlief allerdings nicht zugunsten der Schwarz-Gelben: Manchester City gewann nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung klar mit 4:1.

2024 stand Carragher auf der Südtribüne

Im vergangenen Jahr hatte Carragher noch mitten in der „Gelben Wand“ gestanden. Mit Bier in der Hand und BVB-Schal um den Hals feuerte er Dortmund an und filmte die Szenen per Handy für den TV-Sender.