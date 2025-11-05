Champions League heute: ManCity - BVB LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 05.11.2025 • 18:00 Uhr Manchester City empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 21 Uhr im Etihad Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute empfängt Manchester City Borussia Dortmund im Etihad Stadium zum siebten direkten Duell in der UEFA Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Citys Coach Pep Guardiola trifft dabei auf seinen Dortmunder Kollegen Niko Kovac, geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Szymon Marciniak.

In den bisherigen sechs Aufeinandertreffen gelang dem BVB erst ein Sieg (zwei Remis, drei Niederlagen). Guardiola ist in seinen letzten zehn Pflichtspielen gegen Dortmund ungeschlagen und hat seit dem DFL-Supercup 2014 nicht mehr gegen die Schwarz-Gelben verloren.

City-Superstar Haaland jagt Champions-League-Rekord

Manchester City geht mit einer seit 22 Heimspielen in der Gruppen- bzw. Ligaphase ungeschlagenen Champions-League-Serie (19 Siege, drei Unentschieden) in das Duell – die einzige Niederlage datiert aus dem September 2018 gegen Lyon. Topstürmer und Ex-BVB-Star Erling Haaland kommt nach seinem Doppelpack beim 3:1 über Bournemouth mit neu einstudiertem „Roboter-Jubel“ in Bestform und könnte als erster Spieler überhaupt für drei Vereine in fünf CL-Spielen in Folge treffen.

Teamkollege Bernardo Silva strebt seinen 100. Einsatz in der Königsklasse an; gelingen ihm dabei erneut Tore, würde er zum ersten Mal seit April 2024 in zwei CL-Partien hintereinander treffen. Auffällig ist auch Josko Gvardiol, der mit 51 linienbrechenden Pässen die Rangliste aller Verteidiger an den ersten drei Spieltagen anführt.

Dortmund: Offensivlauf und Personallage unter Kovac

Borussia Dortmund reist mit drei Vierer-Packs in Serie (4:4 gegen Juventus, 4:1 gegen Athletic Bilbao, 4:2 gegen Kopenhagen) an und stellt mit zwölf Toren bei nur 4,5 Expected Goals sowohl die beste Chancenverwertung (37,5 Prozent) als auch die ligaweit höchste Differenz zwischen erzielten und erwarteten Treffern (+7,5).

Trainer Niko Kovac musste in Augsburg improvisieren: Offensivmann Maximilian Beier überzeugte als Aushilfs-Linksverteidiger, während Niklas Süle wegen eines angeschlagenen Zehs und sinkender Hierarchie-Position weiter um seine Zukunft kämpft. In der Innenverteidigung hat sich Ramy Bensebaini etabliert, der mit 47 linienbrechenden Pässen ligaweit nur knapp hinter Citys Gvardiol rangiert.

Statistische Muster und Ausgangslage am vierten Spieltag

In vier der sechs bisherigen Champions-League-Duelle lag City 0:1 hinten, verlor aber nur einmal – zwei der Partien wurden nach Rückstand noch 2:1 gewonnen (April 2021, September 2022). Dortmund erzielte seinerseits in zwei von drei Gastspielen beim englischen Meister das Führungstor, kassierte jedoch beide Male den Ausgleich oder die Wende ab der 80. Minute. Vor dem vierten Gruppenspieltag stehen beide Teams nach je zwei Siegen und einem Remis punktgleich im Mittelfeld der Tabelle. Mit Haalands persönlichen Rekorden, Guardiolas Serie gegen den BVB und der Dortmunder Torflut treffen am Mittwoch im Etihad Stadium mehrere bemerkenswerte Erfolgsstränge unmittelbar aufeinander.

