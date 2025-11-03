Champions League: Hummels bei Spiel des FC Bayern im Einsatz

Mats Hummels wird beim Kracher in der Champions League als Experte für Prime Video im Einsatz sein. Der einstige Verteidiger des deutschen Rekordmeisters gehört zum Team, das beim Duell seines Ex-Klubs mit Paris Saint-Germain am Mikrofon sein wird.
Hummels bei Bayern-Spiel im Einsatz
Mats Hummels wird beim Spiel des FC Bayern in Paris als Experte im Einsatz sein. Auch andere prominente Namen sind vor Ort.
Neben Hummels, der seine Karriere im Sommer beendete, werden auch Matthias Sammer und Tabea Kemme ihre Meinung kundtun. Benedikt Höwedes wird wie gewohnt zusammen mit Hannes Herrmann im Kommentar zu hören sein.
Hummels spielte zweimal für FC Bayern
Die Bayern treffen in einem mit Spannung erwarteten Topspiel auf PSG. Nach bisher drei Spieltagen in der Ligaphase liegen beide mit der perfekten Punkteausbeute an der Spitze der Tabelle.
Hummels spielte in seiner langen Karriere zweimal für die Bayern. In der Jugend der Münchner ausgebildet, wechselte er 2008 zu Borussia Dortmund. Von 2016 bis 2019 schnürte er erneut die Schuhe für den FCB.