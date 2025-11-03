Champions League: Hummels bei Spiel des FC Bayern im Einsatz

SPORT1 03.11.2025 • 18:18 Uhr Mats Hummels wird beim Spiel des FC Bayern in Paris als Experte im Einsatz sein. Auch andere prominente Namen sind vor Ort.

Mats Hummels wird beim Kracher in der Champions League als Experte für Prime Video im Einsatz sein. Der einstige Verteidiger des deutschen Rekordmeisters gehört zum Team, das beim Duell seines Ex-Klubs mit Paris Saint-Germain am Mikrofon sein wird.

Neben Hummels, der seine Karriere im Sommer beendete, werden auch Matthias Sammer und Tabea Kemme ihre Meinung kundtun. Benedikt Höwedes wird wie gewohnt zusammen mit Hannes Herrmann im Kommentar zu hören sein.

Hummels spielte zweimal für FC Bayern

Die Bayern treffen in einem mit Spannung erwarteten Topspiel auf PSG. Nach bisher drei Spieltagen in der Ligaphase liegen beide mit der perfekten Punkteausbeute an der Spitze der Tabelle.