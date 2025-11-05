Champions League: Hummels macht sich live im TV über Kimmich lustig

Johannes Vehren 05.11.2025 • 11:34 Uhr Joshua Kimmich absolviert sein 100. Champions-League-Spiel. Nach dem Jubiläum bekommt der Bayern-Star von Mats Hummels einen Spruch gedrückt.

Doppelte Freude bei Joshua Kimmich! Der Star des FC Bayern durfte am Dienstagabend nicht nur über den 2:1-Auswärtssieg bei Paris Saint-Germain jubeln, sondern auch über sein 100. Champions-League-Spiel.

Im Anschluss der Partie wurde der 30-Jährige von Moderator Jonas Friedrich bei Prime Video auf sein Jubiläum angesprochen. Zugleich konnte sich Ex-Profi Mats Hummels einen Spruch nicht verdrückten.

„Ein bisschen Bart habe ich bekommen, oder?“

„Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass es dein persönlich 100. war. Was vor gewisser Zeit begann: eine Einwechslung gegen Olympiakos Piräus. Der junge Kimmich, kaum verändert, möchte ich behaupten“, leitete Friedrich ein, als ein Video-Ausschnitt von Kimmich Königskassen-Debüt gezeigt wurde.

Darauf reagierte Kimmich: „Ein bisschen Bart habe ich bekommen, oder?“

Hummels reagiert schlagfertig

Hummels antwortete schlagfertig mit einem ‚Nein‘ und brachte damit alle - inklusive des Bayern-Stars - ausgiebig zum Lachen.

Expertin Tabea Kemme fügte schmunzelnd hinzu: „Auch das nicht.“ Friedrich moderierte die Situation in der Folge ab: „Dafür hat es nicht gereicht, aber für viele bleibende Erinnerungen.“

Kimmich erzielte in seinen bisherigen 100. Partien in der Königsklasse zwölf Treffer und gab 23 Assists. Im Jahr 2020 gewann er mit den Münchnern den Henkelpott.