Champions League: Kroos fällt hartes Urteil zu Guardiolas City

SPORT1 27.11.2025 • 00:34 Uhr Geht es nach Toni Kroos, ist Manchester City kein absolutes Topteam mehr. Das habe nicht nur das Spiel gegen Bayer Leverkusen gezeigt.

Toni Kroos sieht in Manchester City kein absolutes Topteam mehr. Der langjährige Superstar von Real Madrid vermisst bei der Mannschaft von Pep Guardiola die Intensität vergangener Tage.

ManCity hatte jüngst in der Champions League überraschend gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen verloren - und dabei auf etliche Stammkräfte verzichtet.

„Pep hat auf zehn Positionen seine Mannschaft verändert. Das war im Nachhinein ganz sicher ein Fehler, wenn man die Idee hatte, das Spiel zu gewinnen“, befand Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt.

Kroos: City hat nicht mehr die gleiche Intensität

Kroos wolle die Aufstellung aber auch nicht überbewerten: „Das wird Leverkusen nicht gerecht. Auch mit dem ersten Anzug ist City aktuell in meinen Augen nicht Top 5 in Europa. Auch da funktioniert nicht alles.“

Vor allem das Pressing sei nicht mehr das, was es mal war, erklärte der Ex-Weltmeister. In seiner langen Karriere hatte er es selbst mehrfach mit einem formstarken ManCity zu tun.

„Auswärts bei City wusstest du genau, da kommt der Sturm. Einmal wurden wir richtig abgeschossen und einmal haben wir uns durchgemogelt irgendwie”, erinnerte sich Kroos: „Es war immer so, dass du wusstest: ‚City auswärts – einmal anschnallen, bitte. Da wird angelaufen wie die Bekloppten - egal wer.‘"

Selbst „ein Haaland war sich nicht zu schade, ein De Bruyne war sich nicht zu schade. Die sind angelaufen mit Intensität, wo du gedacht hast: ‚Okay, das müssen wir irgendwie überstehen.‘ Jetzt hast du das Gefühl, dass das alles nicht mehr die gleiche Intensität hat."

Gegen City „kannst du Fußball spielen“

Das aktuelle City habe viel mehr Phasen, in denen die Spieler einen weniger aktiven Eindruck machen: „Auch mit der ersten Mannschaft, wo das Anlaufen nicht mehr so ganz abgestimmt wirkt.“