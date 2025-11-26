Champions League: Liverpool-Absturz immer schlimmer - PSG und Real bizarr

SPORT1 26.11.2025 • 22:56 Uhr Der FC Liverpool erlebt das nächste Debakel. Auch gegen die PSV Eindhoven setzt es eine klare Niederlage - PSG und Real liefern bizarre Ergebnisse ab.

Die Krise des FC Liverpool geht ungebremst weiter. Die Reds kassierten im Heimspiel gegen die PSV Eindhoven die nächste Niederlage. Auch wegen eines Blackouts von Kapitän Virgil van Dijk ging der englische Meister mit einem 1:4 (1:1) vom Platz.

Der einstige Bayern-Spieler Ivan Perisic brachte die Gäste aus den Niederlanden schon in der sechsten Minute per Elfmeter in Führung, nachdem van Dijk einen kuriosen Elfmeter verursacht hatte.

Dominik Szoboszlai, der als Rechtsverteidiger auflaufen musste, markierte per Abstauber zehn Minuten später den Ausgleich. Doch Guus Til brachte Eindhoven in der 56. Minute nach einem traumhaften Pass von Mauro Júnior wieder in Führung.

Bei Real und PSG geht es hoch her

Couhaib Driouech sorgte dann für die Vorentscheidung an der Anfield Road. Nach starker Vorarbeit des ehemaligen Bundesliga-Spielers Ricardo Pepi musste dieser einen Abpraller vom Pfosten nur noch einschieben. Driouech sorgte in der Nachspielzeit auch für den Endstand.

Liverpool hatte bereits seine letzten beiden Spiele mit je drei Toren Unterschied verloren. Es ist die neunte Niederlage in den letzten 12 Spielen. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz stand nicht im Kader, er wurde wie zuletzt von muskulären Problemen ausgebremst.

Sowohl Real Madrid als auch Paris Saint-Germain lieferten derweil wahre Torfestivals ab. Die Königlichen setzten sich mit 4:3 gegen Olympiakos Piräus durch - der herausragende Topstürmer Kylian Mbappé erzielte dabei alle vier Treffer, nachdem der griechische Underdog sogar in Führung gegangen war.

PSG rang Tottenham Hotspur bei einem spektakulären 5:3 nieder. Für die Franzosen traf Vitinha erst per Distanz-Hammer (45.), und dann nach der Halbzeit ein weiteres Mal (53.). Fabian Ruiz (59.) und Willian Pacho (65.) stellten die Weichen auf Sieg. Und Vitinha machte den Deckel mit einem Elfmeter drauf.