Champions League: Sorgen um Arsenal-Torjäger

Felix Kunkel 03.11.2025 • 22:59 Uhr Viktor Gyökeres steht dem FC Arsenal in der Champions League nicht zur Verfügung. Trainer Mikel Arteta befürchtet sogar einen längeren Ausfall des Torjägers.

Der FC Arsenal muss womöglich länger auf Angreifer Viktor Gyökeres verzichten. Wie Teammanager Mikel Arteta am Tag vor dem Champions-League-Duell mit Slavia Prag verriet, steht der schwedische Torjäger für das kommende Auswärtsspiel nicht zur Verfügung.

„Er hat heute nicht trainiert, und wir müssen in den nächsten Tagen weitere Tests und Untersuchungen durchführen, um das Ausmaß der Verletzung zu verstehen“, erklärte Arteta am Montag.

Auf die Frage, ob es sich beim 27-Jährigen um ein kurzfristiges Problem handele, antwortete der Coach: „Ich bin besorgt, weil er bisher kaum Muskelprobleme hatte. Er musste das Spielfeld verlassen und hatte Schmerzen, das ist nie ein gutes Zeichen, besonders bei einem Spieler, der sehr explosiv ist.“

Arsenal-Star verletzt: „Natürlich war er sehr enttäuscht“

Gyökeres war beim 2:0-Sieg am Samstag gegen Burnley in der Halbzeitpause ausgewechselt worden, nachdem er Beschwerden verspürt hatte. Zuvor hatte der Mittelstürmer die Gunners in der 14. Minute in Führung geköpft.

„Natürlich war er nach dem Spiel sehr enttäuscht“, meinte Arteta, der den Ausfall seines Schützlings bedauert: „Er war in einer wirklich guten Phase, in einer wirklich guten Form, das ist sehr wichtig für die Mannschaft.“