Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Premier League: Arsenal gelingt Historisches

Arsenal gelingt Historisches

Der FC Arsenal behauptet souverän die Tabellenführung - und stellt eine neue Bestmarke auf. Im Duell der deutschen Trainer gibt es einen klaren Sieger.
Arsenal-Trainer Mikel Arteta äußert sich besorgt über die hohe Spielbelastung und warnt vor den Konsequenzen. Wenn das Wohl der Spieler und Fans ignoriert werde, seien auch extreme Maßnahmen möglich.
SPORT1
Der FC Arsenal behauptet souverän die Tabellenführung - und stellt eine neue Bestmarke auf. Im Duell der deutschen Trainer gibt es einen klaren Sieger.

Der FC Arsenal hat mit dem fünften Sieg in Folge die Tabellenführung in der englischen Premier League behauptet. Die Londoner gewannen am späten Samstagnachmittag mit 2:0 (2:0) beim FC Burnley und bauten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger AFC Bournemouth auf vorübergehend sieben Punkte aus.

Victor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) sorgten mit ihren Treffern für den achten Sieg im zehnten Ligaspiel der Gunners, die weiterhin auf den verletzten Kai Havertz verzichten müssen.

Das erste Tor von Gyökeres per Kopf war zugleich ein historisches: Zum achten Mal jubelte Arsenal in dieser Saison nach einem Eckball - laut Opta waren noch keinem Team so viele Treffer nach Ecken in den ersten zehn Premier-League-Partien gelungen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Klare Verhältnisse im deutschen Trainer-Duell

Brighton & Hove Albion bleibt nach einem 3:0 (1:0) über Leeds United derweil in Reichweite der internationalen Plätze.

Im Duell der deutschen Teammanager Fabian Hürzeler, der Brighton trainiert, und Daniel Farke, der vor zwei Jahren Leeds übernahm, sorgten die Treffer von Danny Welbeck (11.) und Diego Gomez (64., 70.) für klare Verhältnisse.

Dämpfer für Manchester United

Einen Dämpfer musste Manchester United hinnehmen, das gegen Brighton am vorigen Wochenende noch 4:2 gesiegt hatte.

Beim Tabellen-18. Nottingham Forest reichte es nur zu einem 2:2 (1:0), wobei der späte Treffer durch Amad (81.) zumindest noch einen Punktgewinn sicherte.

Nationalspieler Kevin Schade verlor mit dem FC Brentford mit 0:2 (0:1) bei Crystal Palace und steht mit dem Team weiter im unteren Tabellenmittelfeld.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite