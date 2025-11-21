Champions League: TV-Beben zieht weitere Kreise

Maximilian Lotz 21.11.2025 • 10:02 Uhr Die Vergabe der TV-Rechte für die Champions League sorgt nicht nur in Deutschland für Schlagzeilen.

Auch in England müssen sich Fußballfans bei der Übertragung der Champions League in Zukunft auf einen neuen Anbieter einstellen.

Wie auch hierzulande in Deutschland, hat sich nach übereinstimmenden englischen Medienberichten der US-Streaminganbieter Paramount+ die Rechte für die Königsklasse in Großbritannien gesichert. Das berichten unter anderem die BBC und der Guardian.

Paramount+ offenbar mit Milliarden-Angebot

Demnach soll Paramount+ mit einem Gebot von über einer Milliarde Pfund (umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro) den bisherigen Anbieter TNT Sports ausgestochen haben. Ab der Saison 2027/28 ist damit ein Großteil der Champions-League-Partien beim US-Anbieter zu sehen.

Ein Topspiel am Dienstag wird in Großbritannien zudem weiterhin bei Amazon Prime zu sehen sein. Seit 2024 hält der Streamingdienst in England und Irland die Rechte an der Königsklasse.