DAZN und RTL betroffen: Riesiges TV-Beben im Fußball enthüllt?

Fußball-Fans in Deutschland müssen sich bei der TV-Übertragung der Champions League offenbar auf massive Änderungen einstellen.

Laut eines Berichts der Bild hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) die Übertragungsrechte für die Königsklasse von 2027/28 bis einschließlich 2030/31 vergeben – der bisherige Rechteinhaber DAZN soll dabei leer ausgegangen sein.

Stattdessen schlugen wohl zwei US-Sender zu. Das Topspiel am Dienstagabend wandert dem Bild-Bericht zufolge zu Paramount+. Amazon Prime Video, bislang für das Topspiel am Dienstag verantwortlich, soll ab 2027 das Topspiel am Mittwoch übernehmen.

Alle weiteren Spiele am Dienstag und Mittwoch sollen ebenfalls beim Streamingdienst Paramount+ laufen.

Eine weitere Änderung: Laut Bild wird das Finale ab 2028 nicht mehr im Free-TV ausgestrahlt, sondern bei Netflix - es sei denn, es nimmt eine deutsche Mannschaft am Endspiel teil.

DAZN überträgt statt der Champions League ab 2027/28 offenbar die Europa League und Conference League.

RTL, das die Wettbewerbe bislang zeigte, soll dieses Mal keine Rechte erhalten haben. Die betreffenden Sender waren für den SID am Donnerstagabend zunächst nicht für Stellungnahmen zu erreichen.

