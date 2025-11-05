Champions League: Wontorra-Frage verblüfft BVB-Boss Kehl

SPORT1 05.11.2025 • 21:11 Uhr Sebastian Kehl wird bei DAZN mit einer Frage konfrontiert, mit der er so gar nicht gerechnet hat. Es geht um einen formstarken Mittelfeldspieler des BVB.

Sebastian Kehl muss in seiner Rolle als Sportdirektor von Borussia Dortmund praktisch täglich Fragen zu möglichen Transfers und Vertragsverlängerungen beantworten. Trotzdem wurde er bei DAZN von Moderatorin Laura Wontorra auf dem falschen Fuß erwischt, als diese auf einen BVB-Star zu sprechen kam.

Ob man sich Sorgen machen müsse, dass der formstarke Felix Nmecha den Verein im Winter verlassen könnte, fragte Wontorra. Beim erstaunten Kehl schnellten die Augenbrauen in die Höhe.

„Felix Nmecha? Über den Winter?“, fragte der BVB-Boss fast schon belustigt. Als Wontorra bejahte, sagte er: „Da mache ich mir gar keine Gedanken.“

Kehl nennt Stand bei Schlotterbeck und Adeyemi

Kehl verwies auf den langfristigen Vertrag des Mittelfeldspielers: Nmecha ist noch bis 2028 an Schwarz-Gelb gebunden. „Und im Winter haben wir sowieso gar keine Lust, unsere guten Spieler abzugeben”, fügte Kehl an.

Der BVB-Boss wurde dann auch noch nach dem neuesten Stand bei den angestrebten Vertragsverlängerungen mit Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi gefragt. Es gebe keinen, befand der BVB-Direktor und wies dann auf Nachfrage noch darauf hin, dass er kein Fan von zuletzt medial gehandelten Ausstiegsklauseln sei.