Champions League: Spektakel! Deutsches Juwel schockt Barca

SID 05.11.2025 • 22:58 Uhr Brügge schockt Barcelona. Mittendrin in einem Spektakel ist ein deutsches Sturm-Juwel.

U21-Nationalstürmer Nicoló Tresoldi und der FC Brügge haben in der Champions League den FC Barcelona und Trainer Hansi Flick mächtig geärgert. Tresoldi brachte die Belgier früh in Führung (6.), am Ende rettete Barca ein 3:3 (1:2). Die weiteren deutschen Legionäre Leroy Sané mit Galatasaray Istanbul, Nick Woltemade und Malik Thiaw (Newcastle United) sowie Yann Bisseck (Inter Mailand) konnten am Mittwochabend allesamt Siege bejubeln.

Neben dem Deutsch-Italiener Tresoldi glänzte für Außenseiter Brügge vor allem Sturmkollege Carlos Forbs mit einem Doppelpack (17./64.), Barcelona kam durch Ferran Torres (8.), Lamine Yamal (61.) und ein Eigentor des Ex-Düsseldorfers Christos Tzolis (77.) dreimal zurück und steht nun mit sieben Punkten außerhalb der Top 10.

Brügge schockt Barcelona

In der Nachspielzeit feierte Brügge sogar das vermeintliche 4:3. Romeo Vermant traf, nahm aber zuvor Keeper Wojciech Sczesny den Ball unerlaubt ab und der VAR griff ein.

Weiterhin zu den absoluten Spitzenteams der Königsklasse gehört Inter, das sich beim 2:1 (1:0) gegen den gegen den kasachischen Meister Qairat Almaty aber strecken musste. Lautaro Martínez (45.) und Carlos Augusto (67.) schossen den vierten Sieg im vierten Spiel heraus, die Italiener kassierten dabei ihren ersten Gegentreffer und liegen nur dank der schlechteren Tordifferenz hinter Spitzenreiter FC Bayern und dem FC Arsenal. Bisseck stand in der Startelf.

So wie auch DFB-Stürmer Woltemade und Thiaw beim 2:0 (1:0) von Newcastle gegen Athletic Bilbao. Die Magpies holten damit den dritten Sieg und schoben sich unter die besten acht, Dan Burn (11.) und Joelinton (49.) erzielten die Treffer.