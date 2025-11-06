Das hat vor Haaland noch keiner geschafft

SPORT1 06.11.2025 • 15:12 Uhr Erling Haaland trifft auch gegen den BVB. Der ManCity-Star stellt in der Königsklasse einen besonderen Rekord auf.

Beeindruckende Leistung von Erling Haaland. Der Stürmer von Manchester City hat in der Champions League einmal mehr einen Rekord aufgestellt. Beim 4:1-Sieg der Citizens gegen Borussia Dortmund erzielte der Norweger das 2:0.

Es war bereits sein fünfter Treffer in der laufenden Königsklassen-Saison – und noch dazu ein ganz besonderer. Haaland ist damit der erste Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs, der für insgesamt drei Vereine in fünf aufeinanderfolgenden Spielen in der Champions League getroffen hat.

2019/20 gelang Haaland dies bereits für Red Bull Salzburg, 2020/21 für Borussia Dortmund.

Champions League: Haaland stellt Rekord auf

Eine beachtliche Leistung, die seine Teamkollegen aber mitnichten überrascht. „Was die Zahlen angeht, ist Erling unglaublich“, sagte Flügelspieler Jérémy Doku bei TNT Sports.

„Auch heute Abend hat er ein Tor erzielt, aber er ist so viel mehr als nur Tore und Vorlagen. Er versorgt uns damit – er ist so wichtig für uns.“

In der laufenden Saison hat der norwegische Angreifer für Verein und Nationalmannschaft insgesamt schon 27 Treffer erzielt. Allzu wichtig sind ihm Rekorde aber dennoch nicht.

Rekorde für Haaland nicht wichtig

„Ich kann nicht über Rekorde nachdenken, die ich brechen könnte – ich versuche, der Mannschaft zu helfen, Fußballspiele zu gewinnen. Ich weiß, dass das langweilig ist, ich weiß, dass Sie wollen, dass ich das genaue Gegenteil sage, aber so ist es nun mal nicht“, sagte er bereits auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Übrigens: Zwar kennt sich Haaland eigenen Angaben zufolge nicht mit Rekorden aus, einer ist ihm aber doch bekannt: Die 260 Tore, die Alan Shearer in seiner gesamten Premier-League-Karriere erzielte.