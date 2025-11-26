Der Unbezwingbare lässt selbst Haaland verzweifeln

Niklas Trettin 26.11.2025 • 15:02 Uhr Bayer Leverkusen hat Pep Guardiolas riskante Wechselspiele eiskalt bestraft und in der Champions League ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Nicht zuletzt dank seines Torhüters, dessen Formkurve steil nach oben zeigt.

Nicht einmal der, der eigentlich alles knackt, konnte Mark Flekken knacken. 70 Minuten waren am Dienstag gespielt, als Manchester City über Erling Haaland konterte und der Norweger links am herauseilenden Torhüter vorbeirennen wollte. Doch Bayer Leverkusens Schlussmann warf sich entschlossen dazwischen und blockte den Ball.

Vier Minuten später feuerte Haaland den Ball dann über das Tor. Selbst der Superstürmer konnte Flekken an diesem Abend nicht überwinden.

Flekken lässt beim Sieg gegen Manchester City nicht nur Haaland verzweifeln

Der 32-Jährige erwischte einen Sahnetag und wirkte schier unbezwingbar. Immer wieder stand er im Blickpunkt.

Zu Beginn verhinderte Flekken beim Leverkusener Coup gegen Manchester City (2:0) gegen Nathan Aké den frühen Rückstand.

Kurz vor der Pause rettete er in einer turbulenten Szene zunächst mit dem rechten Fuß gegen Óscar Bobb, wenig später gegen Tijjani Reijnders.

Zehn Minuten vor Schluss, als sich die Zuschauerränge im Etihad Stadium schon leerten, zeigte Flekken erneut eine bärenstarke Parade nach einem Freistoß von Rayan Cherki.

Flekken stolz nach Gala in der Champions League

Seine bisher beste Leistung im Bayer-Dress? Flekken nickte sofort. „Das kann ich nur bestätigen. Gegen Wolfsburg war ich schon sehr zufrieden. Heute habe ich noch eins extra draufgesetzt. Aber nicht nur ich war sehr gut, die ganze Mannschaft war es. Von vorne bis hinten. Von der ersten bis zur letzten Minute“, freute sich der Torhüter nach dem Spiel.

Bayer präsentierte sich defensiv über weite Strecken enorm diszipliniert und warf alles hinein, um die Führung zu verteidigen. Kam doch mal etwas durch, reagierte der Torhüter stets bärenstark.

Am Ende standen neun Paraden zu Buche, belohnt wurde Flekken mit viel Anerkennung. Bereits beim Halbzeitpfiff bedachten ihn die mitgereisten Fans mit Sprechchören. Nach der Partie erhielt er dann den „Man of the Match“-Award.

Doch mindestens genauso wichtig schien die damit verbundene Erkenntnis, dass Flekken, der im Sommer von Brentford nach Leverkusen gewechselt war, endlich bei seinem neuen Arbeitgeber angekommen ist. Davon war er nämlich noch vor wenigen Wochen ein gutes Stück entfernt.

Höhnischer Applaus nach Klatsche gegen Paris Saint-Germain

Genauer gesagt beim letzten Vergleich mit einem der Großen in der Champions League. Das 2:7 gegen Paris Saint-Germain tat allen Leverkusenern weh – Flekken allerdings besonders.

Sieben Tore eingeschenkt zu bekommen, war das eine. Die Reaktion einiger Fans das andere. Höhnisch applaudierten sie, als der Niederländer nach sieben Schüssen auf das Tor und sieben Treffern endlich den achten Ball halten konnte.

Bei mindestens zwei Gegentoren sah der Keeper nicht sonderlich glücklich aus. Die Kritik an seiner Person wuchs.

„Ich habe das mitbekommen, aber es ist ein Kollektivproblem, kein Torwartproblem”, nahm Trainer Kasper Hjulmand nach dem höhnischen Applaus sein gesamtes Team in die Pflicht: „Die Mannschaft muss Mark auch helfen. Er ist immer lernwillig, er ist unsere Nummer eins zum aktuellen Zeitpunkt.“

Posten von Flekken im Bayer-Tor wackelte

Gleichzeitig ließ der Däne aufhorchen und verwies darauf, dass die aktuelle Nummer zwei, Janis Blaswich, „auch sehr gut“ trainiere. Ein Rotationsmodell schien nicht mehr völlig ausgeschlossen.

Schließlich hatte sich Flekken schon vor dem PSG-Debakel den einen oder anderen Fehlgriff erlaubt. Für manche gar den einen oder anderen zu viel.

Mitunter drängte sich so der Eindruck auf, dass er im Gegensatz zu den Vorgängern Lukas Hradecky oder Matej Kovar nicht das erhoffte Upgrade im Tor der Bayer-Elf sei.

Seine mitspielende Art sei in manchen Fällen zu riskant, beklagten einige Anhänger. Hjulmand nannte das wiederum eher als Stärke: „Er ist der erste Aufbauspieler und dafür sehr wichtig. Aber die Mannschaft muss mitmachen.“

Bayer Leverkusen hilft Flekken jetzt

Das Gute aus Flekkens Sicht: Die Mannschaft macht mittlerweile mit. Defensiv wird Bayer zunehmend stabiler, was offenbar auch dem Niederländer Sicherheit gibt. Seine Formkurve zeigt ähnlich steil nach oben wie die des gesamten Teams.

Das Zusammenspiel mit der Abwehr klappt deutlich besser als zu Beginn, auch mit dem Ball am Fuß wackelt er kaum noch. Schon beim knappen Erfolg in Lissabon war er ein großer Faktor für den Sieg. Gleiches gilt für das 3:1 am vergangenen Wochenende in Wolfsburg, wie Flekken selbst ansprach.

„Mark hat fantastisch gespielt“

Der Tenor dreht sich so allmählich, die anfängliche Kritik verstummt immer mehr. „Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Glück und einen guten Torwart. Aber letztendlich finde ich, dass wir sehr gut gespielt haben“, erklärte Hjulmand nach dem Coup bei ManCity und hob auf eine entsprechende Nachfrage seinen Schlussmann explizit hervor: „Er hatte heute Paraden, die einen großen Unterschied gemacht haben. Mark hat fantastisch gespielt, und ich freue mich sehr für ihn, weil er jeden Tag sehr hart arbeitet.“