"Die Lachnummer Europas": Presse hackt auf Ajax herum

Moritz Pleßmann 06.11.2025 • 00:35 Uhr Ajax Amsterdam bleibt in der Champions League weiterhin punktlos. Der jüngste Auftritt gegen Galatasaray sorgt in den Niederlanden für Unverständnis - die Presse haut drauf.

Null Punkte, ein Torverhältnis von 1:14 und Platz 36 der Tabelle: Das ist die erschreckende Bilanz von Ajax Amsterdam nach den ersten vier Spielen der aktuellen Champions-League-Saison.

Nach einer erneut schwachen Leistung gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul um Leroy Sané (0:3) zeigte die heimische Presse keine Gnade.

Als „Lachnummer Europas“ bezeichnete De Telegraaf das Team von Trainer John Heitinga. „Ajax tiefer im Sumpf“ titelte das Blatt zur Niederlage gegen Gala, welches Amsterdam „quälte“.

Presse zerlegt Ajax: „Demütigende Niederlage“

Het Parool schrieb von einer „demütigenden Niederlage auf der größten europäischen Bühne“. Ajax wecke laut de Volskrant „überhaupt keine Lust mehr, Fußball zu schauen“.

Zu schlecht seien die Leistungen, nicht nur in der Champions League. Coach Heitinga ist mehr als angezählt. Wie De Telegraaf weiter schreibt, sollen erste Fans in der Schlussphase der Partie lautstark seinen Rauswurf gefordert haben.

Heitinga hatte das Team im Sommer übernommen. Schon die drei Spiele in der Königsklasse zuvor liefen alles andere als gewünscht. Einem 0:2 gegen Inter Mailand folgten ein 0:4 gegen Olympique Marseille und eine 1:5-Klatsche gegen den FC Chelsea.