Grünes Licht für PSG-Star

Luis Enrique, Trainer von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, sieht dem Spiel gegen den FC Bayern mit einigem Respekt entgegen. „Im Moment ist klar, sie sind sehr stark. Dass sie ihre letzten 15 Spiele gewonnen haben, ist unglaublich. Wir haben schon Schwierigkeiten, drei oder vier Spiele zu gewinnen“, sagte Enrique vor dem Topspiel der Ligaphase am Dienstag (21 Uhr) mit einem Schmunzeln.

Superstar Ousmane Dembélé, der zuletzt von einer Oberschenkelverletzung zurückkehrte, aber noch über Probleme klagte, bekam vom Spanier grünes Licht für einen Einsatz.

„Bei keinem Spieler besteht ein Risiko. Ousmane ist fit. Er hat in den letzten Wochen alle Trainingseinheiten absolviert, an den letzten beiden Spielen teilgenommen und seine körperliche Verfassung verbessert“, sagte Enrique. „Er wird morgen natürlich spielen, ich weiß noch nicht wie viele Minuten, aber er ist bereit für den Wettkampf. Wir werden die Spielzeit noch festlegen.“

PSG gegen Bayern 382 Minuten torlos

Die Münchner haben zwar das Viertelfinale der Klub-WM gegen PSG verloren (0:2), sind aber in der Königsklasse fast ein Angstgegner der Franzosen. Die jüngsten vier Duelle gewannen die Bayern zu Null, seit Stürmerstar Kylian Mbappe im April 2021 zum 3:2-Sieg für Paris in München traf, ist dessen Ex-Klub in 382 Minuten ohne Tor gegen die Deutschen.

Keine andere Mannschaft hat Paris, das auf den rotgesperrten Innenverteidiger Ilya Zabarnyi verzichten muss, in diesem Wettbewerb öfter bezwungen (achtmal).