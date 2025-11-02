"Neues Alarmsignal": Video befeuert Dembélé-Sorgen

PSG macht sich Sorgen um Ousmane Dembélé. Vor dem Duell in der Champions League gegen den FC Bayern München (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) plagen den Superstar von Paris Saint-Germain Oberschenkelprobleme.
„Neues Alarmsignal“ bei Dembélé
Nach dem Sieg gegen OGC Nizza (1:0) in der Ligue 1 wurde von den TV-Kameras ein pikantes Gespräch zwischen dem Ballon-d‘Or-Sieger und seinem Teamkollegen Achraf Hakimi eingefangen, bei dem der Franzose mit schmerzverzerrtem Gesicht über seine Beschwerden klagt und sich an den rechten hinteren Oberschenkel fasst.
Pikantes Video von Dembélé aufgetaucht
„Ich habe Schmerzen am Oberschenkel. Es tut sehr weh“, wird Dembélé von der französischen Zeitung L‘Équipe zitiert, die von einem „neuen Alarmsignal“ titelt.
Gegen Nizza war Dembélé erst in der 72. Minute eingewechselt worden. Den Angreifer plagen bereits seit Längerem Oberschenkelprobleme. Über einen Monat fiel der ehemalige Dortmunder zuletzt deswegen aus.
Enrique spricht über Dembélés Zustand
Seit seiner Rückkehr absolvierte er drei Kurzeinsätze und stand nur einmal in der Anfangsformation. Bei seinem Startelfeinsatz gegen Lorient wurde er bereits in der 62. Minute ausgewechselt.
Während in der Medienlandschaft bereits Alarm geschlagen wird, zeigte sich Trainer Luis Enrique zufrieden mit der Gesundheit von Dembélé. „Wir sind mit seiner Entwicklung zufrieden, aus dieser Sicht machen wir uns überhaupt keine Sorgen“, erklärte der Spanier auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.
„Ousmane ist ein besonderer Spieler, es ist wunderbar, ihn auf dem Rasen zu sehen, aber man muss geduldig sein und auf seine Gefühle hören“, sagte Enrique. „Es ist schon aufregend, Dembélé zehn oder 20 Minuten auf dem Spielfeld zu sehen.“
Es bleibt abzuwarten, in welcher Rolle der 28-Jährige PSG im Duell gegen Bayern helfen kann. Teamkollege Désiré Doué wird mit Sicherheit fehlen - wegen Problemen im rechten Oberschenkel.