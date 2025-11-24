Guardiola gesteht nach Ausraster: "Ich schäme mich"

SID 24.11.2025 • 14:38 Uhr Erst die Diskussion mit dem Schiri, dann der Ärger mit einem Kameramann: Pep Guardiola zeigt mit etwas Verspätung Reue.

Nach seinem Ausraster inklusive einer Standpauke für einen Kameramann hat Pep Guardiola um Entschuldigung gebeten. „Ich schäme mich und es ist mir peinlich, wenn ich das sehe. Das gefällt mir nicht“, sagte der Teammanager von Manchester City am Montag, nachdem er mit seinem Verhalten im Anschluss an die Ligapleite bei Newcastle United (1:2) für Aufsehen gesorgt hatte.

Was war passiert? Guardiola fühlte sich nach einem Spiel mit einigen strittigen Situationen benachteiligt, zumal die Skyblues einen bitteren Rückschlag im Titelkampf der Premier League erlitten. Zunächst lieferte sich der Starcoach ein Wortgefecht mit Newcastle-Profi Bruno Guimaraes, dann konfrontierte er den Schiedsrichter, ehe er sogar einen Kameramann anging. Guardiola schob dessen Kopfhörer beiseite und teilte ihm aufgebracht etwas mit.

100. CL-Spiel für Guardiola als City-Trainer

Was der City-Trainer sagte, blieb jedoch offen. „Ich entschuldige mich bei dem Kameramann“, sagte Guardiola, der am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen empfängt: „Ich bin, wie ich bin. Selbst nach 1000 Spielen bin ich kein perfekter Mensch und mache Fehler.“ Er verteidige lediglich seine Mannschaft und seinen Verein.