Premier League: Der Kameramann kriegts ab! Guardiola verliert Nerven

Moritz Thienen 23.11.2025 • 09:53 Uhr Manchester City unterliegt in einem hitzigen Spiel bei Newcastle United. Anschließend liefert sich Pep Guardiola mehrere Diskussionen.

Erst ein Rückschlag im Meisterschaftsrennen, dann wilde Diskussionen. Pep Guardiola erlebte mit Manchester City bei der 1:2-Niederlage bei Newcastle United einen Tag zum Vergessen.

Eigentlich wollte City mit einem Auswärtssieg Druck auf den Tabellenführer FC Arsenal ausüben, doch es kam in einem hitzigen Spiel - mit vielen strittigen Situationen - anders.

Speziell City-Trainer Guardiola schien die Pleite extrem zugesetzt zu haben. Nach dem Spiel verlor er auf dem Platz gleich mehrmals die Nerven.

Guardiola geht auf Kameramann los

Der Spanier sprintete wutentbrannt auf den Platz und lieferte sich ein Wortgefecht mit Newcastles Bruno Guimaraes. Anschließend richtete er sich mit deutlichen Worten an Schiedsrichter Sam Barott und seine Assistenten, die aus der Sicht der Skyblues in strittigen Situationen mehrfach falsche Entscheidungen getroffen hatten.

Damit aber nicht genug, denn beim Weg vom Platz zurück in die Kabine bekam auch noch ein Kameramann sein Fett weg.

Als dieser versuchte ihn, wie üblich nach dem Spiel auf dem Platz zu filmen, stieß Guardiola erst die Kamera zur Seite und redete dann intensiv auf den verdutzten Kameramann ein. Er zog am Kopfhörer des TV-Manns, rief ihm etwas zu und ging dabei deutlich erkennbar auf Tuchfühlung: Mit der Nase landete er am Ohr des Herrn.

In den Katakomben angekommen, hatte sich der 54-Jährige dann aber wieder beruhigt. Von Sky Sports auf seine Diskussion mit Guimaraes angesprochen, antwortete er: „Ich habe ihm gesagt, wie gut er ist. Der Rest unserer Unterhaltung ist nicht für die Öffentlichkeit, aber es ist alles gut zwischen uns.“

Auch zur Diskussion mit dem Schiedsrichtergespann wollte er sich nicht äußern. „Keine Fragen dazu bitte. Es ist alles gut“, sagte er der BBC.

City fühlt sich in strittigen Szenen benachteiligt

Grund für die Aufregung nach dem Spiel dürften die verschiedenen strittigen Situationen im Spiel gewesen sein. City fühlte sich gleich mehrfach benachteiligt.

In Halbzeit eins forderte City einen Elfmeter, als Phil Foden von Fabian Schär durchaus heftig abgeräumt wurde.

Die Pfeife von Schiedsrichter Barott blieb aber in der Situation genauso stumm, wie in Halbzeit zwei als Gianluigi Donnarumma vor dem zweiten Treffer von Newcastle vermeintlich gefoult wurde. Zudem befand sich Bruno Guimaraes in der Entstehung des Treffers in abseitsverdächtiger Position.