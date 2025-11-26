Isak erreicht Negativ-Marke: Das gab es seit 119 Jahren nicht mehr

Johannes Behm 26.11.2025 • 14:23 Uhr Alexander Isak erlebt bei Liverpool einen Horror-Start. Der Schwede zieht mit Rekorden gleich, mit denen kein Fußballer gerne in Verbindung gebracht wird.

Der FC Liverpool erinnert fast schon an Manchester United, so viel Negativ-Rekorde gibt es bei den Reds in letzter Zeit. Sinnbildlich für vieles, das in den letzten Monaten schieflief, steht Alexander Isak.

Im Rahmen der „Horrorshow in Anfield”, also der jüngsten Niederlage gegen Nottingham Forest, hat der Rekord-Transfer eine 119 Jahre alte Negativ-Marke erreicht.

Jedes der vier Spiele, in dem der Schwede in der Startelf stand, ging bislang verloren. Zuletzt war das Percy Saul im Jahr 1906 widerfahren, der frisch von Plymouth Argyle zu den Reds gewechselt war.

Isak traf bisher nur gegen einen Zweitligisten

Wie viel Ablöse Saul die Reds damals gekostet hat, ist nicht bekannt - aber er wird sich mit Sicherheit nicht annähernd in den sündhaft kostspieligen Sphären eines Isaks bewegt haben. Für den Mittelstürmer überwiesen die Reds im Sommer 145 Millionen Euro nach Newcastle.

Gelohnt hat sich das bisher keineswegs. Sein bis dato einziges Tor erzielte der 26-Jährige im Carabao Cup gegen Zweitligist Southampton.

Alles andere als hilfreich ist auch, dass Isak offenbar ganze zwei Monate gebraucht hat, um nach seinem Trainingsstreit bei den Magpies wieder in annehmbare Spiel-Form zu kommen. Auch kleinere Verletzungen bremsten diesen Prozess immer wieder.

Isaks Fitness? „Das ist die Herausforderung“

Was Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Nottingham über Isak sagte, ist besorgniserregend.

„Ich möchte ihn zu 100 Prozent fit bekommen, das ist die Herausforderung bei ihm“, schilderte der Niederländer, der Isak im Training offenbar viele Tore schießen sieht.

„Im Training sieht man – wenn er völlig ausgeruht ist – seine Qualität", verriet Slot, der abwägen muss: „Ich muss die Balance finden zwischen dem, was am besten für ihn und was am besten fürs Team ist.“

Immerhin geht es offenbar in die richtige Richtung. „Was seine Fitness angeht, ist er fast auf dem Niveau, auf dem er sein sollte. Wir können ihn von nun an fair beurteilen“, erklärte Slot.

„Isak hat in zweierlei Hinsicht zu kämpfen“

„Die große Frage ist, ob es sich um ein kurzfristiges Problem handelt, das bald gelöst sein wird, sobald er seine Spielfitness aufgebaut hat, oder ob es tieferliegende Probleme gibt?“, fragte The Athletic. Grundsätzlich ist man sich aber sicher, dass Isak ins System passt und Liverpools Scouting-Abteilung sich nichts vorwerfen lassen kann.

Wirklich gut spielt bei Liverpool aktuell niemand, deswegen springt auch für die Stürmer nicht sonderlich viel ab. „Isaks Schussübersicht für Liverpool zeigt, dass er in zweierlei Hinsicht zu kämpfen hat: Erstens bekommt er nicht viele Chancen, und zweitens sind die Chancen, die er bekommt, nicht besonders gut.“