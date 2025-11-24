Newsticker
Champions League>

Kovac verrät: BVB-Star droht Ausfall

Borussia Dortmund muss gegen Villarreal voraussichtlich auf Maximilian Beier verzichten. Ebenfalls ausfallen wird Niklas Süle, der Innenverteidiger fehlt am Montag im Abschlusstraining. Ramy Bensebaini hingegen kehrt wieder auf den Platz zurück.
Der Trainer von Borussia Dortmund, Niko Kovac, gibt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart ein kurzes Update zur Verletzung von Niklas Süle.
Manfred Sedlbauer, Maximilian Huber, Lukas Rott
Borussia Dortmund muss gegen Villarreal voraussichtlich auf Maximilian Beier verzichten. Ebenfalls ausfallen wird Niklas Süle, der Innenverteidiger fehlt am Montag im Abschlusstraining. Ramy Bensebaini hingegen kehrt wieder auf den Platz zurück.

Im wichtigen Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal muss Borussia Dortmund voraussichtlich auf Angreifer Maximilian Beier verzichten.

Wie Cheftrainer Niko Kovac am Montag auf der Pressekonferenz verriet, ist mit einem Ausfall des 23-Jährigen zu rechnen. „Maxi hat heute schon noch mitgemacht, ist aber dann auch weggefahren, weil er schon nach dem Spiel muskuläre Probleme hatte. Er hatte eine Verhärtung. Es sieht im Moment so aus, dass er morgen nicht zur Verfügung steht“, sagte Kovac. „Es ist nichts kaputt, aber es ist eine Verhärtung. Das gehört dazu.“

Wieder schlechte Nachricht um Niklas Süle

Sicher ausfallen wird zudem Niklas Süle. Der Innenverteidiger fehlte am Montagvormittag im Abschlusstraining und wird auch gegen den spanischen Klub nicht auf den Platz zurückkehren.

Süle fehlte in den vergangenen Wochen mit einer Zehenverletzung, die der 30-Jährige weiterhin nicht auskuriert hat.

Bensebaini zurück im Teamtraining

Ramy Bensebaini, der am Wochenende aufgrund von Rückenbeschwerden gegen Stuttgart ausgefallen war, ist hingegen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und dürfte gegen Villarreal wieder zur Verfügung stehen.

Ebenfalls nahm Julien Duranville am Teamtraining teil, der Belgier fiel lange aufgrund einer Schultereckgelenkssprengung aus.

