Neuer teilt bedrückende Erinnerung: "Das waren schaurige Zeiten"

Philipp Heinemann 03.11.2025 • 19:26 Uhr Manuel Neuer ist zurück in Paris - und erinnert sich mit eindringlichen Worten an die Attentate von vor zehn Jahren.

Die Erinnerungen an die Anschläge von Paris sind bei Manuel Neuer auch zehn Jahre später noch sehr präsent. Der Torhüter des FC Bayern weilt aktuell wieder in der französischen Hauptstadt - und blickt mit eindringlichen Worten zurück.

„Wir sind am Stade de France vorbeigefahren. Und sofort, als wir vorbeigefahren sind, war es bei uns im Bus auch ein Riesenthema“, sagte Neuer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Münchner gegen Paris Saint-Germain.

„Diese Erinnerung löscht sich nicht einfach“

Der langjährige Nationaltorhüter war Teil der deutschen Mannschaft, die am 13. November die Terroranschläge von Paris im Stadion miterleben musste. An fünf verschiedenen Orten waren an jenem Tag islamistisch motivierte Attentate verübt worden, die 130 Menschen das Leben kosteten. Über 600 weitere Menschen wurden verletzt, nicht wenige schwer.

„Da kommen natürlich Erinnerungen hoch. Das bleibt natürlich, das wird man nie vergessen“, sagte Neuer. Die Mannschaft saß damals zwischenzeitlich im Stadion fest, während auf den Straßen von Paris Chaos herrschte: „Es war eine Situation, die man keiner Gesellschaft wünscht, die man keiner Stadt wünscht, den Menschen nicht wünscht und die grundsätzlich auch erschreckend gewesen ist.“